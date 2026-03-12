Kako je propao pokušaj prodaje Lukavačke koksare: Ne daju fabriku u bescjenje

Kada je krajem februara „Koksara“ Lukavac definitivno zatvorena, a gotovo 800 radnika ostalo bez posla, rečeno je da je naredni najvažniji koraak prodaja imovine koja je značajna. Krajem februara, stečajni upravnik Almir Bajrić za „Avaz“ je kazao da je važno ubrzati prodaju imovine kako bi platili i otpremnine i sve što je preostalo. Međutim, pokušaj prodaje „Koksare“ propao je.

Održana je sjednica Odbora povjerilaca na kojoj su razmatrane pristigle ponude zainteresovanosti za prodaju „Koksare“ kao pravnog lica, a pristiglo je i nekoliko ponuda za kupovinu pojedinačnih dijelova fabrike.

- Odbor povjerilaca je mišljenja da pristigle ponude nisu zadovoljavajuće, te će se pristupiti zvaničnoj objavi Javnog oglasa u skladu sa Zakonom o stečaju FBiH i isti će biti dostavljen na međunarodno tržište – kazao je za „Avaz“ stečajni upravnik Bajrić.

Prodaja budzašto

Ono što je mnoge plašilo jeste da se „Koksara“, čija vrijednost se procjenjuje na 201 milion KM, a vrijednost pojedinačne prodaje po fabrikama je 225 miliona KM, ne proda budzašto. Ipak, dolaze uvjeravanja da se to neće dogoditi.

- Odbor povjerilaca je stava da neće dozvoliti da se imovina Koksare doo Lukavac u stečaju proda u bescjenje, u suprotnom, ako se pravno lice ne proda za zadovoljavajući iznos koji će biti javno objavljen, pristupit će se pojedinačnoj prodaji s ciljem što boljeg unovčenja imovine stečajnog dužnika – kazali su.

Također, jedno od neriješenih pitanja jeste i neisplaćena plaća radnicima.

- U pogledu plata radnika za neisplaćeni period od 1. oktobra 2025. do 10. novebra 2025. godine Odbor povjerilaca je danas dao smjernice kojima će se obezbijediti isplata navedenih potraživanja radnika – kazali su.

Ko je slao ponudu

Bajrić nije htio reći koje kompanije su poslale ponude za kupovinu „Koksare“, ali je kazao da među njima nije tuzlanski „Bingo“, kako su neki mediji objavljivali prethodnih dana.

- Odbor povjerilaca je donio odluku da neće objavljivati imena prijavljenih kojih ima i domaćih i međunarodnih kompanija, ali vam zbog javnosti zvanično mogu reći da nisu tačni navodi da se prijavio ni „Bingo“ ni „Junuzović“ – pojasnio je.

S druge strane, nezvanično se saznaje da je jedna od ponuda stigla od Gordana Pavlovića, vlasnika „Pavgorda“ i „Nove Željezare“ Zenica.

Ranija upozorenja

Podsjećamo da je ranije predstavnik Sindikata Ermin Halilović upozoravao da je napravljena vještačka kriza kako bi se cjelokupna imovina mogla obezvrijediti i prodati za male pare.

- Sve vrijeme se spominje da će „Pavgord“ tu smjestiti spalionicu. Ne da mu Zenica, ne da mu Zvornik, daj u „Koksaru“ – kazao je predstavnik Sindikata za „Avaz“ 24. februara.

Mogući scenariji

Javnim pozivom bile su predviđene tri mogućnosti prodaje „Koksare“, a ukupna vrijednost procijenjena je na više od 200 miliona KM: prodaja stečajnog dužnika kao društva/pravnog lica, čija je procijenjena vrijednost 225.854.131 KM, prodaja cjelokupne imovine kao jedinstvene cjeline, procijenjene na 201.264.686,42 KM i prodaja pojedinačnih organizacionih i proizvodnih cjelina.