Na Podrinjskom iftaru bilo 2.500 ljudi, upriličen je u hotelu Hills

U hotelu Hills na Ilidži sinoć je upriličen iftar kojem je prisustvovalo 2.500 ljudi.
RAMAZAN
Na iftaru se obratio i Naser Orić, ratni komandant odbrane Srebrenice
Podrinjski iftar. Facebook
U hotelu Hills na Ilidži sinoć je upriličen iftar kojem je prisustvovalo 2.500 ljudi.
Među prisutnima, osim naroda mahom porijeklom iz Podrinja ali i drugih dijelova Bosne i Hercegovine, bili su funkcioneri svih nivoa vlasti.Podrinjski iftar okupio preko 2.500 građana iz raznih krajeva Bosne i Hercegovine.
Upriličen je u hotelu Hills. Facebook
- Ramazan nas podsjeća na važnost međusobnog poštovanja, solidarnosti i brige jednih za druge, a zajednički iftari su prilika da dodatno učvrstimo veze, razgovaramo i budemo jedni drugima podrška - poručili su organizatori.
Prisustvovalo 2.500 ljudi. Facebook
Na iftaru se obratio i Naser Orić, ratni komandant odbrane Srebrenice.
U prilogu pogledajte video, kako je to izgledao Podrinjski iftar.
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