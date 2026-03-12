Na Podrinjskom iftaru bilo 2.500 ljudi, upriličen je u hotelu Hills



U hotelu Hills na Ilidži sinoć je upriličen iftar kojem je prisustvovalo 2.500 ljudi.

Među prisutnima, osim naroda mahom porijeklom iz Podrinja ali i drugih dijelova Bosne i Hercegovine, bili su funkcioneri svih nivoa vlasti.Podrinjski iftar okupio preko 2.500 građana iz raznih krajeva Bosne i Hercegovine.

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- Ramazan nas podsjeća na važnost međusobnog poštovanja, solidarnosti i brige jednih za druge, a zajednički iftari su prilika da dodatno učvrstimo veze, razgovaramo i budemo jedni drugima podrška - poručili su organizatori.

Prisustvovalo 2.500 ljudi . Facebook Prisustvovalo 2.500 ljudi . Facebook