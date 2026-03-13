Faćo pitao Isaka: Da li ste prije 20 dana u jednoj kafani rekli "gotovo je s njim, dobit će takve batine da se nikada neće oporaviti"?

U nastavku ročišta Amiru Pašiću Faći koje je održano danas u Općinskom sudu u Sarajevu, priliku za unakrsno ispitivanje dobio je i Faćo a u odnosu na svjedočenje ministra FMUP-a Rame Isaka.

Amir Pašić Faćo: Lažem li ja ako kažem da ste dan nakon pucnjave na mene, da ste rekli "da je bio uhapšen niko ne bi pucao u Evropi"?

Ramo Isak: Nisam tako rekao.

Amir Pašić Faćo: Šta sam uradio pa da budem uhapšen?

Ramo Isak: Ne u ovom kontekstu.

Amir Pašić Faćo: Da li ste ulazili u prostoriju sa nekom četvoricom nekih, ne znam ni ko su, gdje ste mi indirektno prijetili? Kao, navodno vidjet ćemo se.