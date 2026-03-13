Faćo pitao Isaka: Da li ste prije 20 dana u jednoj kafani rekli "gotovo je s njim, dobit će takve batine da se nikada neće oporaviti"?

U nastavku ročišta Amiru Pašiću Faći koje je održano danas u Općinskom sudu u Sarajevu, priliku za unakrsno ispitivanje dobio je i Faćo a u odnosu na svjedočenje ministra FMUP-a Rame Isaka.
Amir Pašić Faćo: Lažem li ja ako kažem da ste dan nakon pucnjave na mene, da ste rekli "da je bio uhapšen niko ne bi pucao u Evropi"?
Ramo Isak: Nisam tako rekao.
Amir Pašić Faćo: Šta sam uradio pa da budem uhapšen?
Ramo Isak: Ne u ovom kontekstu.
Amir Pašić Faćo: Da li ste ulazili u prostoriju sa nekom četvoricom nekih, ne znam ni ko su, gdje ste mi indirektno prijetili? Kao, navodno vidjet ćemo se.
Nakon ovog pitanja intervenirala je sutkinja koja je upitala da li je to iz prethodnog perioda, na šta je Faćo dodao obraćajući se Rami Isaku: "Tri godine te s ponosom diram. Ti si ruglo ovog grada".
Amir Pašić Faćo: Da li ste prije 20 dana u jednoj kafani rekli "gotovo je s njim, dobit će takve batine da nikada se neće oporaviti"?
Ramo Isak: Nije tačno. To su izmišljotine!
Amir Pašić Faćo: Slažeš li se ti kad ja kažem da protiv tebe nemam ništa privatno?
Ramo Isak: Zašto mi onda psuješ?
Amir Pašić Faćo: Zato što ti praviš najveću mafijašku organizaciju. Ja nisam dvorska budala.
Ramo Isak: Ja mislim da jesi.
Amir Pašić Faćo: Tvrdite da niste ušli u kancelariju u FUP-u? Garantujem životom da čovjek nema diplomu.
Ramo Isak: Super.
Amir Pašić Faćo: Drago mi je da nisi plakao kao ove žene.
Ramo Isak: Nema potrebe.
Na kraju je tužiteljica upitala ministra Isaka da li će tražiti odštetu od optuženog Pašića, na što je Isak rekao da mu od takve osobe ne treba ništa.
U narednom telkstu s ročišta objavljujemo svjedočenje Dalije Hasanbegović - Konaković, supruge Elmedina Konakovića.