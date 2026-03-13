Dalija Hasanbegović-Konaković u sudnici: "Zezala sam se s upalom oka mog supruga, gospodin Pašić je to iskoristio"

Na početku ročišta u Općinskom sudu u Sarajevu kako je i najavljeno, saslušavani su svjedoci u predmetu protiv Amira Pašića Faće koji je optužen za psihičko nasilje.

Svjedočila je Dalija Hasanbegović - Konaković, supruga Elmedina Konakovića, ministra vanjskih poslova BiH i i predsjednika stranke NiP.

Na pitanje tužiteljice Alme Džinović, da li i kako poznaje Amira Pašića Faću, odgovorila je da su i familijarno povezani ali da nisu imali neke susrete niti su se družili. Kazala je da su joj iz medija poznati, kako je kazala, njegovi životni izbori.

Kontinuirano online silovanje

Upitana da li joj je poznato da je objavljeno audio-vizuelni zapis u kojem se ona spominje, Hasanbegović - Konaković je odgovorila: - To traje nekoliko godina. On to naziva presicama. Jako često tretira mene. To je kontinuirano online silovanje. Sve to traje dugo, zbog čega sam mu ja meta, da takve stvari govori. Da opisuje čin silovanja.

Tužiteljica je potom upitala da li se sjeća tog snimka.

- Tačan naziv, mislim "Tajna povezana na oku", oktobar prošle godine. Za njega sam saznala, malo sam to pratila, malo sam se samoizolovala. Na ove njegove snimke naslanjala su se pisanja nekih osoba koje su nastavljale danima da pišu. Dakle, objavio je sliku koju sam ja objavila, napravila sam zezanciju s upalom oka, koju je imao moj suprug. On (Faćo, op.a.) je iskoristio tu fotografiju da objasni kao tu "tajnu s povezom oka". Kao ja sam ga povrijedila dok je on mene silovao.

Tužiteljica je potom upitala da li se u tom videu spominje njena kćerka?

- Da. On se obraća meni, naziva me manijakuša, kurva - rekla je Hasanbegović - Konaković.

Potom je kazala da obzirom da je Pašić uvijek bio u nekim problemima, osjećala nesigurnost, da je bila zabrinuta za sigurnost svoje djece, da je dobijala uvredljive poruke i da je na kraju svake te poruke pisalo "ljubi te Faćko".

Advokat Amira Pašića Faće, Nikica Gržić je pitao Daliju Hasanbegović - Konaković da li se obraćala doktoru?

- Nisam. Imam malu djecu, nisam imala vremena.

Potom je Gržić upitao, je li podnijela prijavu protiv Pašića?

- Nisam. I ovo sam saznala kada su me pozvali. Zvali su me iz PU Centar.

Šta je rekla sestri

Nakon toga Pašić je postavio pitanje ali prethodno je sudnicu morala napustiti Faćina sestra.

- Da li ste Vi prije 2 godine rekli mojoj sestri "da začepim gubicu"?

Sudija je zabranila ovo pitanje jer nije unakrsno i ne tiče se iskaza svjedokinje.

Amir Pašić Faćo: Ima li snimaka gdje sam ja govorio da ću silovati Vašu kćerku?

Dalija Hasanbegović - Konaković: Prilično sam sigurna da ima.

Amir Pašić Faćo: Garantujem da nema.

S tim pitanjem je svjedočenje završeno, a Dalija Hasanbegović Konaković se danas nije mogla izjasniti da li će i u kojem iznosu tražiti odštetu ukoliko se dokaže da je Pašić kriv.







