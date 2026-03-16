U Gazi Husrev-begovoj i Carevoj džamiji obilježena noć Lejletul-kadr

Centralni program Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini povodom obilježavanja Lejletul-kadr, 27. noći mjeseca ramazana, održan je večeras u Gazi Husrev-begovoj džamiji, gdje se okupio veliki broj vjernika.

Prisutnima se na početku programa obratio direktor Uprave za vjerske poslove Rijaseta dr. hfz. Mensur Malkić, nakon čega se obratio i reisu-l-ulema Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini Husein Kavazović.

Podsjetio je kako muslimani vjeruju da je noćas Lejletul-kadr, noć u kojoj je započela objava Kur'an te noć u kojoj se određuju događaji koji će se desiti u narednoj godini.

Vjernike je pozvao da je provedu u dovi i traženju oprosta, moleći Boga da svijet usmjeri prema dobru i zaustavi nasilje.

- Prilika je ovo da zamolimo Allaha da događanja u svijetu usmjeri u pravcu njegova zadovoljstva, a ne u prvacu zla i njegove srdžbe. Neka nam srca večeras budu otvorena i neka se ispune nebeskim darovima, milošću i oprostom od gospodara svjetova. Zamolimo ga da zauzda silnike i svijet poštedi njihova zla, jer ljudi ne čine dovoljno da ih zaustave u njihovom pohodu – rekao je Kavazović.

Kavazović se osvrnuo i na situaciju na Bliskom istoku, "gdje je mnogo krvi proliveno, mnogo ljudi ubijeno i osakaćeno i mnogo života uništeno, naročito u Gazi i sada Iranu".

- Razorene su mnoge zemlje, njihova infrastruktura i ekonomija. Dobra se bezočno otimaju i pljačkaju, a pozicija ljudi se dodatno slabi. Ljudi se okreću jedni protiv drugih i među njih se unosi stalni razdor – rekao je, između ostalog, reisu-l-ulema Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini Husein Kavazović.