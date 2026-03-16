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"AVAZ" NA LICU MJESTA

U Gazi Husrev-begovoj i Carevoj džamiji obilježena noć Lejletul-kadr

Prilika je ovo da zamolimo Allaha da događanja u svijetu usmjeri u pravcu njegova zadovoljstva, a ne u prvacu zla i njegove srdžbe, rekao je Kavazović

Sa lica mjesta - Avaz
Sa večerašnjeg obilježavanja - Avaz
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A. O. / FENA

16.3.2026

Centralni program Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini povodom obilježavanja Lejletul-kadr, 27. noći mjeseca ramazana, održan je večeras u Gazi Husrev-begovoj džamiji, gdje se okupio veliki broj vjernika.

Prisutnima se na početku programa obratio direktor Uprave za vjerske poslove Rijaseta dr. hfz. Mensur Malkić, nakon čega se obratio i reisu-l-ulema Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini Husein Kavazović.

Podsjetio je kako muslimani vjeruju da je noćas Lejletul-kadr, noć u kojoj je započela objava Kur'an te noć u kojoj se određuju događaji koji će se desiti u narednoj godini.

Vjernike je pozvao da je provedu u dovi i traženju oprosta, moleći Boga da svijet usmjeri prema dobru i zaustavi nasilje.

- Prilika je ovo da zamolimo Allaha da događanja u svijetu usmjeri u pravcu njegova zadovoljstva, a ne u prvacu zla i njegove srdžbe. Neka nam srca večeras budu otvorena i neka se ispune nebeskim darovima, milošću i oprostom od gospodara svjetova. Zamolimo ga da zauzda silnike i svijet poštedi njihova zla, jer ljudi ne čine dovoljno da ih zaustave u njihovom pohodu – rekao je Kavazović.

Kavazović se osvrnuo i na situaciju na Bliskom istoku, "gdje je mnogo krvi proliveno, mnogo ljudi ubijeno i osakaćeno i mnogo života uništeno, naročito u Gazi i sada Iranu".

- Razorene su mnoge zemlje, njihova infrastruktura i ekonomija. Dobra se bezočno otimaju i pljačkaju, a pozicija ljudi se dodatno slabi. Ljudi se okreću jedni protiv drugih i među njih se unosi stalni razdor – rekao je, između ostalog, reisu-l-ulema Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini Husein Kavazović.

Posebno je upozorio na opasnost međusobnih svađa, potvora i podjela među muslimanima, podsjetivši na predaju prema kojoj je upravo zbog svađe ashaba skriven tačan datum Lejletul-kadra. Istakao je da takvi sukobi oduzimaju blagoslov zajednici i unose nemir, strah i neizvjesnost u društvo.

U okviru svečanog programa nastupili su poznati bosanskohercegovački učači Kur'ana, ilahija i kasida, a u izvođenju je učestvovao i gost iz Egipta, šejh Muhammed Sulejman Bisjuni.

Lejletul-kadr u islamskoj tradiciji zauzima posebno mjesto jer se vjeruje da je upravo u toj noći započela objava Kur'an, posljednje Božije objave i upute čovječanstvu. U kur'anskoj suri El-Kadr navodi se da je ova noć vrednija od hiljadu mjeseci.

Prema predajama koje se prenose od poslanika Muhammed a.s., vjernicima se preporučuje da je traže u neparnim noćima posljednje trećine ramazana, a islamski učenjaci najčešće smatraju da je to upravo 27. noć.

Lejletul-kadr je za muslimane najodabranija noć u godini, jer je u njoj počela objava Kur`ana, posljednje Božije objave i upute čovječanstvu.

Ova mubarek noć obilježena je posebnim vjerskim programima u džamijama Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini širom zemlje, ali i u dijaspori.

Fotoreporter "Avaza" bio je i u Carevoj džamiji. Pogledajte šta smo zabilježili.

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# LEJLETUL-KADR
# GAZI HUSREV-BEGOVA DŽAMIJA
# SARAJEVO
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