Reis Kavazović: Večeras zamolimo Boga da svijet usmjeri prema dobru

Bilo je to u ljeto 610. godine u zadnjoj trećini ramazana, kako nas o tome Kurʼan obavještava. U mjesecu ramazanu počelo je objavljivanje Kurʼana, koji je putokaz ljudima i jasan dokaz pravog puta i razlikovanja dobra od zla. Prema tome, Kur'an i Lejletul-kadr su u bliskoj, tijesnoj vezi.

Mi smo ga počeli objavljivati u noći Kadr – a šta ti misliš šta je noć Kard? Noć Kadr je bolja od hiljadu mjeseci – meleki i Džibril, s dozvolom Gospodara svoga, spuštaju se u njoj zbog odluke svake, sigurnost je u njoj sve dok zora ne svane.

Večeras je 27. noć mubarek mjeseca ramazana. Mi muslimani vjerujemo da je noćas Lejletul-kadr, najodabranija noć u godini, vrednija od hiljadu mjeseci. U toj noći Kur'an je spušten na nama najbliže nebo, odakle je, postupno, spuštan Muhammedu,a.s., na Zemlju. O ovoj noći Uzvišeni kaže:

Posebno je upozorio na opasnost međusobnih svađa, potvora i podjela među muslimanima, podsjetivši na predaju prema kojoj je upravo zbog svađe ashaba skriven tačan datum Lejletul-kadra. Istakao je da takvi sukobi oduzimaju blagoslov zajednici i unose nemir, strah i neizvjesnost u društvo.

Govoreći o globalnim prilikama, izrazio je duboku zabrinutost zbog ratova i stradanja civila, posebno na području Gaze i šireg Bliskog istoka, naglašavajući da su razaranja, ubijanje djece i ravnodušnost dijela međunarodne zajednice izazvali veliko razočarenje.

Vjernike je pozvao da je provedu u dovi i traženju oprosta, moleći Boga da svijet usmjeri prema dobru i zaustavi nasilje.

Prisutnim vjernicima obratio se reisu-l-ulema Islamske zajednice Husein-ef. Kavazović, koji je podsjetio kako muslimani vjeruju da je noćas Lejletul-kadr, noć u kojoj je započela objava Kur'an te noć u kojoj se određuju događaji koji će se desiti u narednoj godini.

Braćo i sestre!

Večeras je, kako nam je došlo i od Vjerovjesnika, a.s., noć sudbine. Prilika je ovo da zamolimo Allaha da događanja u svijetu usmjeri prema dobru, u pravcu Njegova zadovoljstva, a ne u pravcu zla i Njegove srdžbe. Prema predajama od Vjerovjesnika, a.s., nebo je večeras otvoreno i ispunjeno melekima. Ovo je, po nekim predajama, i noć meleka. Neka nam i srca večeras budu otvorena i neka se ispune nebeskim darovima, milošću i oprostom. Vjerujemo da su putevi do dragog Boga noćas prohodniji.

Ovo je najbolja prilika u godini da se Allahu, dž.š., uputi dova, učinimo to skrušeno i draga srca!

Zamolimo Ga, Uzvišenog i Moćnog, da On zauzda silnike i da svijet poštedi njihova zla, jer ljudi ne čine dovoljno da ih zaustave u njihovom pohodu.

Poslanik, a.s., upozorio je da to trebamo učiniti. „Kad ljudi vide silnika“, rekao je, „pa ga ne spriječe u njegovom silništvu, rizikuju da ih Allah sve obuzme svojom kaznom!"

Posebno nas zabrinjava situacija na Bliskom Istoku. Mnogo je krvi tamo proliveno, mnogo djece ubijeno i osakaćeno, mnogo života uništeno, naročito u Gazi a sada i u Iranu. Razorene su mnoge zemlje, njihova infrastruktura i ekonomija; dobra se bezočno otimaju i pljačkaju, a pozicija ljudi se dodatno slabi. Ljudi se okreću jedni protiv drugih i među njih se unosi razdor.

Postalo je izlišno govoriti o besćutnosti Svijeta, o podržavanju ubica palestinske djece od strane onog dijela svijeta kojeg smo smatrali civilizacijom, a što je naišlo na globalno razočarenje, zgražanje i osudu, ali ću, večerašnjim povodom, podsjetiti na nešto drugo.

Prenosi ashab Ubade ibn Samit: "Jednom je Resulullah, s.a.v.s., izašao da nas obavijesti o pravom datumu noći Lejletul-kadr. Tada je započela svađa između dvojice prisutnih, nakon čega je on, s.a.v.s., rekao: 'Izašao sam da bih vas obavijestio kada je tačno noć Lejletul-kadr, ali zbog toga što su se dvojica svađala, preciziranje tačnog datuma mi je oduzeto. Možda je to bolje za vas. Stoga, tražite je u devetoj, sedmoj i petoj noći (zadnje trećine Ramazana).'"

Iz ovog hadisa izvlačimo iznimno važnu pouku: svađa dvojice ashaba je za posljedicu imala skrivanje znanja o tačnom datumu noći Lejletul-kadr. Svađe i jalove rasprave su uvijek razlogom gubitka blagoslova.

Jednom prilikom je Poslanik, a.s., upitao ashabe: "Hoćete li da vas obavijestim o djelu koje je bolje od namaza, posta i milostinje?" Ashabi su odgovorili da hoće, i on im je rekao: "Održavanje mirnih i dobrih odnosa među vama je najplemenitije, jer svađe među vama odstranjuju vjeru."

Mi, braćo i sestre, ovdje konstantno imamo svađu i verbalne napade jednih na druge, potvore i podmetanja. I ne samo o dunjalučkim stvarima, već i o ahiretskim i ne samo o svjetovnim pitanjima već i o vjerskim, unoseći smutnju i raskole među nas. Umorni smo od njih.

Uslijed toga, našoj zemlji, svima nama, uskraćuju se nebeski blagoslov i u živote nam se unose nemir, gorčina, nervoza, neizvjesnost i strah od budućnosti.

Jedno vam želim poručiti u ovoj blagoslovljenoj noći: u vrijeme smutnje, držite se zajednice muslimana, tako nas je savjetovao Allahov vjerovjesnik Muhammed, a.s.

Braćo i sestre!

Situacija u svijetu se pogoršava praktično iz dana u dan, i usložnjava se. Ljudi su se u velikoj mjeri udaljilo od Pravog puta. Kao posljedicu, dobili smo ovu bezdušnost, okrutnost, nasilje i nepravdu koja sve više uzimaju maha. Usljed toga, životni ambijent je sve teži, zatrovaniji i stresniji i u njemu je sve više boli, tuge i nesreće. Naši stari alimi su govorili: da onaj ko prekine vezu sa Bogom, Bog njemu prijatnost druženja sa Sobom zamijeni neprijatnošću rastanka. Vrijeme u kome živimo potvrđuje istinitost njihovih riječi.

Pitamo se, šta nam je činiti, braćo i sestre? Možemo li išta učiniti da stanje postane bolje i ugodnije za življenje, s manje neizvjesnosti i straha jednih od drugih?

Nismo velika nacija, ni snažna zemlja, i ne možemo bitnije utjecati na prilike u svijetu, ali možemo promijeniti naše stanje. Možemo u sebi oživiti zamrlog čovjeka i približiti se Bogu – izvorištu ljepote, plemenitosti i milosti.

U Božijoj blizini naći ćemo sve te vrijednosti i naša stvarnost će, bez imalo sumnje, biti sasvim drukčija. O vi koji vjerujete – kaže Uzvišeni Allah – odazovite se Allahu i Njegovom Poslaniku kada vas pozovu onome što će vam život dati! (El-Enfal, 24)

Odazovite se, dakle, onome što će u vaša srca unijeti svjetla, života i smisla, a time i slasti i ljepote življenja; što će u vama oživiti težnju prema istini, približiti vas jedne drugima i poštivanju Dragoga Boga, Njegove riječi. U tome je čovjekova sreća i na ovom i na onom svijetu. Izvan toga je mrak, sudaranje, tjeskoba i bol. I život bez smisla i svrhe.

Braćo i sestre!

Mi vjerujemo da je Lejletul-kadr noć odluke, noć u kojoj se odlučuje o svemu što će se dogoditi u toku naredne godine, do sljedeće kaderske noći, shodno Allahovom znanju: kada će i gdje pasti kiša, kakvi će biti usjevi i kolika nafaka, ko će se roditi, a ko umrijeti, ko će se oženiti ili udati – tj. u toj noći Allah to obznanjuje svojim melekima za prirodna događanja. To je noć u kojoj se pokreću stvari da bi se proizveli uzroci koji će dovesti do realizacije onoga što će se dogoditi.

Pozivam vas, svakog pojedinačno, da večeras zamolite Allaha da opći tok događanja u svijetu usmjeri u pravcu dobra, i da svako od vas donese krupnu odluku: da će od sebe odbaciti ono što Bog Dragi ne voli i što je zabranio, i da će primjenjivati ono što voli i što je naredio.

Jednom riječju – da će poštivati Allaha i skrušeno stajati pred Njim. Učinite to, i stanje će nam se promijeniti. Učite večeras dovu, obraćajte se Allahu, dž.š., onako kako nas je Njegov vjerovjesnik poučio, sve dok zora ne svane: Gospodaru moj ti si plemenit i onaj koji mnogo prašta, ti voliš da praštaš, pa oprosti i meni griješniku.

Bože, blagoslovi nas, unesi među nas slogu i uputi nas i izvedi iz ovog mraka. I odazovi se, Bože, na naše večerašnje dove i pomozi nam da se popravimo. Amin!", piše Mina.