Iz MUP-a Hrvatske za "Avaz" demantirali optužbe: Nije istina da se stotinama vozača odbija ulazak

Nakon što su prije nekoliko dana iz Konzorcijuma „Logistika BiH“ saopćili da su na granici sa susjednom Hrvatskom počela privođenja profesionalnih vozača, iz MUP-a Hrvatske u odgovorima za “Avaz” ovakve tvrdnje su oštro demantirali. Iz „Logistike BiH“ tvrde da se zbog kršenja pravila 90/180 vozači iz BiH privode u policijske stanice na teritoriji Hrvatske uz izricanje zabrane ulaska u Šengen u trajanju od šest mjeseci, te da je u pojedinim sedmicama zabilježeno više od 300 vraćenih profesionalnih vozača s granice.

- Želimo istaknuti kako se radi o neistinitim navodima jer takvog događaja nije bilo, niti je riječ o tolikom broju slučajeva odbijanja ulazaka državljanima Bosne i Hercegovine, vozača teretnih vozila - naveli su za “Avaz” iz Kabineta ministra unutrašnjih poslova Hrvatske.

Navode da se pravila boravka 90/180 dana nisu mijenjala uvođenjem Entry/Exit sisitema i da odbijanja ulaska vozačima teretnih vozila, državljanima BiH, evidentirana u posljednje vrijeme ne odstupaju značajnije od odbijanja ulaska u ranijim periodima.

- Konkretnije, u prva dva mjeseca 2026. godine na granici između Republike Hrvatske te Bosne i Hercegovine ulazak je odbijen 23-ojici BiH državljana vozača teretnih vozila, dok se u istom razdoblju 2025. godine radilo o 24 državljana BiH, vozača teretnih vozila – pojašnjavaju iz MUP-a Hrvatske, te odbijaju i tvrdnje prijevozničkih asocijacija iz BiH i Srbije da vozači iz BiH imaju drugačiji, strožiji tretman u odnosu na njihove kolege iz Srbije.

Smatraju malicioznim iznošenje ovakvih neistinitih informacija od Konzorcijuma „Logistika BiH“, „s obzirom da je Republika Hrvatska još u 2024. godini do danas, jedina pred nadležnim EU tijelima tražila izuzetak za profesionalne vozače kako im se vrijeme boravka, dok obavljaju profesionalnu djelatnost, ne bi ubrajalo u dozvoljeno vrijeme boravka 90/180“.