Goran Bregović, bh. kompozitor i legendarni vođa “Bijelog dugmeta”, slavi 76. rođendan

Na današnji dan 1950. godine, u Sarajevu je rođen Goran Bregović, bosanskohercegovački kompozitor rok, etno-pop i filmske muzike, legendarni vođa „Bijelog dugmeta“ i jedan od najpopularnijih muzičara Balkana. Popularni Brega gitaru je počeo svirati pri kraju osnovne škole, a u osamnaestoj godini pristupio je sarajevskoj grupi "Kodeksi". Nakon razlaza "Kodeksa", u jesen 1971. godine, s Ismetom Arnautalićem osniva grupu "Jutro" u koju se kasnije uključuje i Željko Bebek. Snimaju nekoliko pjesama, između ostalih i kultnu "Kad bih bio bijelo dugme". Nakon što je Arnautalić napustio "Jutro", krajem 1972. godine, grupa mijenja ime u "Bijelo dugme". Grupa “Bijelo dugme” s Goranom Bregovićem kao gitaristom, kompozitorom i neupitnim vođom bila je jedna od najpopularnijih u historiji muzike na prostoru Balkana. Zvanično je postojala od 1974. do 1989. godine. Orkestar za svadbe i sprovode Bregović je 1988. godine komponovao muziku za film “Dom za vješanje”, koji je zabilježio veliki uspjeh, kao i Bregovićeva muzika, naročito pjesma "Ederlezi”. Godine 1998., Bregović je osnovao Orkestar za svadbe i sprovode s kojim je nastupao po čitavom svijetu, svirajući tradicionalnu narodnu muziku s Balkana, vlastite kompozicije utemeljene na balkanskom i romskom melosu te obrade starih pjesama “Bijelog dugmeta”. Liturgiju "Moje je srce postalo tolerantno" komponovao je 2002. godine i izveo je u bazilici St. Denis u Parizu. Godine 2004., komponuje operu "Karmen sa sretnim krajem", a 2005. godine nastupa na tri oproštajna koncerta “Bijelog dugmeta”. Goran Bregović danas najviše vremena provodi u Parizu i Beogradu. U braku je s bivšom sarajevskom manekenkom Dženanom Sudžuka.

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Rođen flamanski slikar Anton Van Dajk 1599. - Rođen flamanski slikar Anton Van Dajk (Anthonis van Dyck), istaknuti predstavnik Flamanske slikarske škole, na koga je snažno utjecao Paul Rubens, u čijem je ateljeu u mladosti radio. Potom je otišao u Italiju, pa u Francusku, a u London je došao 1632. i postao dvorski slikar kralja Čarlsa I (Charles) i portretist engleskog visokog društva. 1687. - Umro francuski kompozitor, violinist, dirigent, pjevač, glumac, scenograf i plesač italijanskog porijekla Žan Batist Lili (Jean-Baptiste Lully), tvorac klasične francuske opere, s baletima, horovima, arijama i scenskim efektima. Djela: opere "Tezej", "Persej", "Kadmis i Hermiona", "Alsesta", "Psiha", "Amadis od Galije", "Asmida", Asis i Galateja", "Prozefina", "Feton", komedije-baleti "Ženidba na silu", "Žorž Dandin", "Gospodin od Pursonjaka", "Građanin-plemić", crkvene kompozicije "Te deum", "De profundis", "Mizerere". 1832. - Preminuo njemački pisac Johan Volfgang Gete (Johann Wolfgang von Goethe), jedno od najvećih imena svjetske književnosti. Bio je obnovitelj lirike, drame, epa i romana, intenzivno se bavio filozofijom, prirodnim naukama, slikarstvom i državničkim poslovima u Vajmaru. Djela: romani "Faust", "Vilhelm Majster", "Jadi mladog Vertera", "Izbor po srodnosti", drame "Gec od Birlinhema", "Egmont", "Ifigenija na Tauridi", "Torkvato Taso", tragedije "Klaviho", "Vanbračna kći", ep "Herman i Doroteja", putopis "Putovanje po Italiji", autobiografsko djelo "Iz mog života", poezija "Marijenbadska elegija", "Rimske elegije", "Zapadno-istočni divan", epigrami "Ksenije", optičko djelo "Teorija boja".

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