U sudnici prikazivana Faćina "pressica" više od dva sata: Inspektor kazao da je Rudić donosila materijale za Hasanbegović-Konaković

U Općinskom sudu u Sarajevu nastavljeno je suđenje Amiru Pašiću Faći za krivično djelo psihičko nasilje putem informacionih tehnologija.

Svjedočili su trojica inspektora MUP-a KS iz PU Centar i Novog Grada. Prvi je svjedočio Igor Barnjak. Odgovarajući na pitanje tužiteljice Alme Džinović, on je kazao da su u tri navrata pravili zapisnik o uviđaju snimka tzv. "pressice" na kojoj Amir Pašić Faćo iznosi uvrede i psovke na račun Borke Rudić i Duške Jurišić.

Na pitanje tužiteljice kako je snimak na Youtubeu, on je kazao da je neko presnimio.

- Moguće da je neko snimio uživo streaming - naveo je.

Na pitanje tužiteljice da li je rađena analiza snimka, a on je ponovio da su sačinili tri zapisnika.

Advokat Amir Pašiće Faće Nikica Gržić nije postavljao pitanja, a sam Pašić ga je pitao da li je pratio njegove pressice ili samo ovaj video, na šta je odgovorio da je sam navedeni snimak pogledao.

Nakon toga je u sudnicu ušao inspektor Adis Šehić. Kazao je da su postupali 20. oktobra po prijavi Rabije Arifović, novinarke koja je podnijela prijavu protiv Pašića.

Naredni dan

- Nakon toga stupio sam u kontakt s Pašićem kako bih dogovorio da dođe i dadne izjavu na te okolnosti. Narednog dana je Pašić sam došao, ispitan je i otišao je iz službenih prostorija. To je bilo taj dan - rekao je Šehić.

Na pitanje tužiteljice da li je Rabija Arifović dostavila snimak na CD-u gdje je Pašić vrijeđa, na šta je on odgovorio potvrdno. Na pitanje šta se desilo 21. oktobra, odnosno naredni dan, Šehić je odgovorio:

- Ništa nije bilo specijalno što se tiče službe, ali mi je poznato da je Pašić tu noć prepričavao dijelove uvezi našeg službenog postupanja. Narednog dana došla je i Borka Rudić i podnijela prijavu. Mi smo 22. oktobra, bila je srijeda, pozvali Pašića da dođe, na šta nam je on rekao da ne može. Obzirom na ozbiljnost djela kolege su otišle da ga traže na adresu, ali ga nije bilo. Da bismo oko 21:30 dobili informaciju da je pronađen u Vrapčićima kod Mostara. Dobili smo poziv MUP-a HNK i otišlo smo po njega. Ispitali smo ga i predali u dalju nadležnost Tužilaštva KS.

Tužiteljica Alma Džinović je pitala da li je Borka Rudić predala sporni videosadržaj, Šehić je odgovorio:

- Da, i za Daliju Hasanbegović-Konaković je predala snimak s TikToka. Mi smo radili analizu snimka koji se odnosi na Daliju Hasanbegović-Konaković.

Advokat Gržić je pitao Šehića:

- Spominjete platforme Youtube i TikTok. Koje ste analizirali?

Šehić odgovara: Youtube, a materijal koji je dostavila Borka Rudić je TikTok.

Objavljen snimak

Na pitanje gdje je prvi put objavljen snimak, Šehić je odgovorio da je na TikToku, a da je onda "uploadovan ili repostovan, ali da nije stručan".

Gržić je pitao u koliko sati je drugi put zvao Faću, a Šehić je naveo da je to bilo između 13 i 14 sati, da se tada javio, ali nije došao.

Advokat je pitao u koliko je sati raspisana operativna potraga za Amirom Pašićem Faćom, a on je odgovorio da misli da je to bilo između 17 i 18 sati.

Nakon toga je riječ dobio optuženi Amir Pašić Faćo.

- Jesam li ja Vama rekao: "Šeha, može li sutra, ljubim te, sada sam u putu" - kazao je Šehić.