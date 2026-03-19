Konzorcij Logistika BiH: Tvrdnje MUP-a Hrvatske nisu tačne, ili neko izdaje rješenja bez ovlaštenja, ili se javnost obmanjuje

Nakon informacija Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Hrvatske, koje je u odgovorima za Avaz demantiralo informacije da se s granice s Hrvatskom vraćaju stotine vozača i da profesionalni vozači iz BiH imaju drugačiji tretman u odnosu na njihove kolege iz Srbije, oglasio se konzorcij Logistika BiH. Uz demant, iz konzorcija dostavljaju desetine rješenja o zabrani ulaska vozačima iz BiH u Hrvatsku i pasoša u koje su ove mjere unesene. Njihovu reakciju prenosimo u cjelosti.

- Dužni smo reagovati u interesu istine, zaštite sektora i javnosti. Navodi MUP-a Hrvatske da je u prva dva mjeseca 2026. godine odbijen ulazak za 23 vozača iz BiH ne odražavaju stvarno stanje u operativnom transportu. Povodom izjava Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Hrvatske, u kojima se negira da se profesionalnim vozačima iz Bosne i Hercegovine odbija ulazak, dužni smo jasno i nedvosmisleno reagovati:

Tvrdnje da problema nema – nisu tačne.

Konzorcijum Logistika BiH raspolaže direktnim informacijama s terena, od kompanija koje svakodnevno realizuju

međunarodni transport, gdje se evidentiraju: učestala vraćanja vozača, zadržavanja i privođenja, zabrane ulaska u Šengen zonu i različita praksa tumačenja pravila 90/180.

Postavljamo jednostavno pitanje:

Zar nisu dovoljna rješenja o odbijanju ulaska i vraćanju sa granice?

Zar nisu dovoljni tragovi u pasošima?

Zar nije dovoljan slučaj kada se vozač upućuje na prinudni odmor?

Zar nije dovoljno rješenje kojim se zabranjuje ulazak u Hrvatsku, odnosno EU?

Ako to nije dokaz – šta jeste?

Ili sistem ne funkcioniše – ili se javnost obmanjuje, ukoliko se tvrdi da problema nema, onda postoje samo dvije

mogućnosti ili neko izdaje rješenja bez ovlaštenja, ili se javnosti plasiraju neistinite informacije. Treće objašnjenje ne

postoji.

Ovo nisu pojedinačni slučajevi, već sistemski problem koji se reflektuje na funkcionisanje lanaca snabdijevanja. Suština problema je da ne postoji jedinstveno i jasno tumačenje pravila 90/180 za profesionalne vozače, dolazi do različite primjene pravila na terenu, vozači i kompanije nemaju pravnu sigurnost u obavljanju posla. To direktno ugrožava kontinuitet isporuka, ugovorene obaveze, finansijsku stabilnost kompanija.

Posebno zabrinjava pokušaj da se problem svede na „neistinite navode“, umjesto da se otvori institucionalni dijalog, uključe predstavnici sektora, pronađe održivo rješenje na nivou EU.

Konzorcijum Logistika BiH poziva MUP Republike Hrvatske, institucije Bosne i Hercegovine, Evropsku komisiju, da se hitno

organizuje zajednički sastanak i usaglasi jedinstvena praksa primjene pravila, razmotri izuzeće profesionalnih vozača,

spriječe dalji poremećaji u lancima snabdijevanja. Ovo nije pitanje pojedinačnih incidenata. Ovo je pitanje opstanka transportnog sektora i funkcionisanja ekonomije. Ignorisanje problema neće ga riješiti – već produbiti.