Ko je maskirani skakač s Avazovog tornja: Nizozemac s više od 150 BASE skokova u godinu dana

Riječ je o dvadesetsedmogodišnjem ekstremnom sportisti iz Nizozemske, koji koristi alijas Flynn. Nedavno je izveo skok s vrha Avazovog tornja s padobranom, nakon što je preskočio zaštitnu ogradu.

Nakon što je snimak skoka s Avazovog tornja u Sarajevu izazvao veliku pažnju javnosti, maskirani skakač koji stoji iza ovog poduhvata oglasio se za portal "Avaza" i otkrio detalje o sebi i svom iskustvu.





U izjavi za „Avaz“, istakao je da se ekstremnim urbanim sportovima bavi više od 14 godina.

- Imam 27 godina, dolazim iz Nizozemske i bavim se urbanim ekstremnim sportovima više od 14 godina. Uglavnom se bavim urbanim slobodnim penjanje - kazao je.

Dodao je da se BASE skokovima počeo baviti relativno nedavno, ali da je već stekao značajno iskustvo.

- BASE skakanjem bavim se nešto više od godinu dana, ali sam u tom periodu izveo više od 150 skokova sa zgrada bez većih problema. I dalje učim svaki dan - naveo je.

Otkrio je i da trenutno boravi na Balkanu u okviru ličnog projekta.

- Trenutno sam na velikom putovanju po Balkanu. Plan mi je da ove godine izvedem barem jedan skok u svakoj evropskoj državi - rekao je.

Penjanje po školi

Govoreći o počecima, naglasio je da je u ekstremne sportove ušao još kao tinejdžer, gotovo slučajno.

- Počeo sam sa 14 godina, penjući se po svojoj srednjoj školi jer to nije bilo dozvoljeno. Kao tinejdžer radiš stvari jer su zabranjene, ali se tada u meni nešto pokrenulo i to je postalo hobi - objasnio je.

S vremenom je, kako kaže, počeo penjati sve više i zahtjevnije objekte, ali mu to više nije bilo dovoljno, pa se okrenuo padobranstvu s ciljem da uđe u svijet BASE skokova.

Trening koji nikad ne završava

Nakon obuke i prvih iskustava u skydiveu, uz pomoć prijatelja prošao je dodatni trening za BASE skakanje.

- To je trening koji nikada ne završava. Bez obzira koliko znate, to je uvijek malo u odnosu na ono što još treba naučiti", poručio je.

Istakao je i da većinu skokova izvodi samostalno, zavisno od vremenskih uslova.

- Nekad uradim tri ili četiri skoka dnevno, a nekad nijedan zbog vremena, ali trudim se održati kontinuitet - rekao je.