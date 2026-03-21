U dvobroju "Dnevnog avaza" čitajte: Naša srca trebaju ostati s onima koji najviše pate

U dvobroju "Dnevnog avaza", najtiražnijeg dnevnog lista u BiH, čitajte: Naša srca trebaju ostati s onima koji najviše pate.

Reisu-l-ulema IZ BiH Husein ef. Kavazović pozvao je na bajramskoj hutbi vjernike da u vremenu smutnje, epskog nasilja i stradanja, u vremenu podjela i malodušnosti, ostanu prisebni i ne dozvole da ih drugi uvuku u svoje vrtloge zla.

Naglasio je kako se "nad našim glavama nadvila ozbiljna prijetnja vjerskog fanatizma i cionizma“.

- To je slijepa sila moći i mržnje, koja uništava svjetove, kulture i civilizacije. Sada su nam potrebni svaki musliman, kršćanin i Jevrej koji nisu otrovani mržnjom - poručio je.

Član Odbora za vanjsku politiku EP Tonino Picula u intervjuu za "Avaz" poručio: BiH ovog trenutka šalje vrlo lošu poruku.

Mirza Čelik o sramnom predugovoru BH Telecom: Šolak će dobiti 50 miliona ako propadne akvizicija.

Preminuo Čak Noris, glumac koji je obilježio generacije.

Životna priča čovjeka decenijama prepoznatljivog na bh. novinarskoj sceni: Muhamed Bikić zaplakao na spomen Kelija koji je dao život spašavajući Sarajlije.

Istražili smo zašto prijevoznici bježe iz BiH.

Veliki broj porodica se vratilo iz dijaspore. U bošnjačkom povratničkom naselju Sjenina Bajram stigao s beharom.

Kerim Balić najavljuje dalju borbu: "U slučaju izbora Avdića nije ništa ispoštovano".

Iran pogubio 19-godišnjeg reprezentativca u hrvanju. Više o tome čitajte na stranama globusa.

Kantonalni sud u Zenici izrekao prvostepenu presudu: Kasapin koji je isjekao druga i spakovao ga u kofer osuđen na 30 godina zatvora.

Svakako ne zaboravite pročitati naš sedmični prilog "Panorama".

Iranski utjecaj u BiH (I dio): Državna televizija kao alat propagande i oblikovanja narativa.

Šta čeka utrke Formule 1 na Bliskom istoku ako se rat nastavi?

Kako građani postaju žrtve prevara na internetu?

BiH daleko iza Evrope u broju donora: Hiljade pacijenata u BiH čekaju stvarnu šansu za život.

Ambasadorica Palestine u BiH Silvija Abu Laban za „Avaz“: Ovo je opasan period za Bliski istok, mir nije samo odsustvo rata.

Novinarka „Dnevnog avaza“ u Mevlaninom gradu: Konja, centar islamske duhovnosti i seldžučke slave.

Između trenda i zabrinutosti: Zvijezde ponovo opsjednute mršavošću.

Balerina Selma Efendić govorila je za "Avaz" o uspjehu van granica BiH.

Mufid Garibija, sarajevski arhitekta i dobar poznavalac historije grada, napisao je tekst: Ramazanski bajram.

Hronična i nepredvidiva bolest s hiljadu lica: Mladi u BiH sve češće suočeni s multipla sklerozom.

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