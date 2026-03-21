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KOVAČI

Odata počast i položeno cvijeće na mezar prvog predsjednika Predsjedništva Republike BiH Alije Izetbegovića

Taj dan se obilježava obilaskom šehidskih mezarja, posjetama šehidskim porodicama, molitvama za sve šehide i podsjećanjem na njihovu žrtvu

Odata počast i položeno cvijeće na mezar prvog predsjednika Predsjedništva Republike BiH Alije Izetbegovića - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
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A. O.

21.3.2026

Drugi dan Ramazanskog bajrama bilježen je danas na Šehidskom mezarju Kovači u Sarajevu učenjem Fatihe, Jasina te polaganjem cvijeća i vijenaca.

Nakon što je položeno cvijeće na centralnom platou, prisutni su odali počast i položili cvijeće i na mezar prvog predsjednika Predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine Alije Izetbegovića.

Programu je prisustvovao predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović, reisu-l-ulema IZ u BiH Husein ef. Kavazović, porodice šehida, predstavnici boračkih organizacija i druge delegacije. 

Odlukom Rijaseta Islamske zajednice od 23. januara 1995. godine, u BiH je drugi dan Ramazanskog bajrama proglašen Danom šehida, kao dan sjećanja na sve one koji su dali živote braneći porodicu, čast, domovinu i vjeru.

Taj dan se obilježava obilaskom šehidskih mezarja, posjetama šehidskim porodicama, molitvama za sve šehide i podsjećanjem na njihovu žrtvu.

# ALIJA IZETBEGOVIĆ
# DAN ŠEHIDA
# KOVAČI
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