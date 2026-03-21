Odata počast i položeno cvijeće na mezar prvog predsjednika Predsjedništva Republike BiH Alije Izetbegovića

Drugi dan Ramazanskog bajrama bilježen je danas na Šehidskom mezarju Kovači u Sarajevu učenjem Fatihe, Jasina te polaganjem cvijeća i vijenaca.

Nakon što je položeno cvijeće na centralnom platou, prisutni su odali počast i položili cvijeće i na mezar prvog predsjednika Predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine Alije Izetbegovića.

Programu je prisustvovao predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović, reisu-l-ulema IZ u BiH Husein ef. Kavazović, porodice šehida, predstavnici boračkih organizacija i druge delegacije.

Odlukom Rijaseta Islamske zajednice od 23. januara 1995. godine, u BiH je drugi dan Ramazanskog bajrama proglašen Danom šehida, kao dan sjećanja na sve one koji su dali živote braneći porodicu, čast, domovinu i vjeru.