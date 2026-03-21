Zašto prijevoznici "bježe" iz BiH: Registracija kamiona u Sloveniji 600 eura, u BiH 3.000 KM

Vlasnici vozila u RS mogli bi se naći na udaru novog rasta troškova njihove registracije, ako uredba o visini godišnje naknade za javne puteve bude usvojena i primijenjena. Iz Ministarstva saobraćaja i veza saopćili su da nisu dali saglasnost za povećanje iznosa naknade za 6 do 40 posto, dok prijevoznici ističu da ne samo da nema prostora za rast ove vrste troškova, već oni trebaju biti značajno niži.

Grbić: Pored svega još i ovaj problem . Facebook Grbić: Pored svega još i ovaj problem . Facebook

Predsjednik Udruženja prevoznika RS Nikola Grbić kaže da posjeduje firmu registriranu i u Sloveniji, te da su troškovi registracije vozila u BIH najveći u regionu. Putevi iz kredita - Prije nekoliko mjeseci smo od Vlade RS tražili da se smanje troškovi registracije, ima prostora da oni budu do 50 posto niži, ali takvu inicijativu nisu htjeli ni da razmatraju, već imamo prijedlog za povećanje troškova. Navodno zbog puteva, a dobro znamo da se svaki metar puteva gradi iz kredita. Registracija jedne prikolice nosivosti 25 tona u Sloveniji košta oko 100 eura, a kod nas 1.600 KM. Za registraciju kamiona i prikolice u Sloveniji ćete platiti do 600 eura, a kod nas oko 3.000 KM. Pored svih problema koji su nam na glavi, sad imamo skuplju registraciju, pa neka se upitaju zašto to prevoznici bježe iz BiH i registruju firme u Sloveniji – kaže Grbić. Uzroke povećanja naknada koordinator Konzorcija Logistika BiH Velibor Peulić vidi u troškovima održavanja cesta u situaciji kada dužina putne mreže ostaje ista, a broj aktivnih platiša u sistemu se smanjuje ili stagnira, posebno u sektoru cestovnog transporta.

Peulić: Vozači višestruko finansiraju . Facebook Peulić: Vozači višestruko finansiraju . Facebook

- To znači da se isti trošak održavanja mora raspodijeliti na manji broj učesnika. Posljedično, dolazi do povećanja pojedinačnih izdvajanja i rasta cijena registracije – kaže Peulić. Ugrađeno i u gorivo Podsjeća da se troškovi registracije vozila u BiH sastoje od cijene polise osiguranja, tehničkog pregleda, naknade za puteve, te poreza, administrativnih taksi i ekoloških naknada. - Putarina se dodatno naplaćuje i kroz cijenu goriva, u BiH čak 0,40 KM po litru ide za puteve i autoputeve. To znači da korisnici infrastrukture višestruko učestvuju u njenom finansiranju – kroz registraciju, ali i kroz svakodnevnu potrošnju goriva – dodaje Peulić. Prema dostupnim podacima, u BiH je registrirano gotovo 1,29 miliona vozila, od čega približno 778.000 u FBiH, 476.000 u RS, te oko 41.000 u Brčko distriktu BiH. Procjenjuje se da prihodi od naknada za puteve, koji se prikupljaju putem registracije vozila u BiH, iznose više od 200 miliona KM. Nenamjensko trošenje Najveći problem, prema ocjeni ekonomskog analitičara Igora Gavrana, je to što se ni dosadašnji iznos prikupljen kroz registracije očito ne troši namjenski, jer ni izgradnja ni održavanje puteva nisu na potrebnom nivou. Izvjesno je da ni povećane naknade neće biti utrošene namjenski.

Gavran: Dodatni negativan efekt . Platforma X Gavran: Dodatni negativan efekt . Platforma X