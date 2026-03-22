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ZAKON O STRANCIMA

Za ulazak u BiH potreban pasoš ili lična karta: Evo kada vas mogu vratiti sa granice

Granična policija ima pravo odbiti ulazak u zemlju svakoj osobi za koju se utvrdi da ne ispunjava neki od kriterija za boravak

Bh. pasoš. Facebook

Z. V.

22.3.2026

Granična policija BiH ima pravo odbiti ulazak svakoj osobi koja ne ispunjava uvjete za boravak u zemlji, uključujući i slučajeve kada stranac nema dovoljno sredstava za izdržavanje. Minimalni iznos koji se traži iznosi 150 KM po danu boravka.

Postojanje sredstava može se dokazati na više načina: gotovinom u konvertibilnoj valuti, bezgotovinskim sredstvima priznatim od bankarskog sistema BiH, sredstvima koja se mogu podići u BiH, garancijom banke, pozivnim pismom, potvrdom o uplati smještaja ili organizovanom putovanju, kao i posjedovanjem nepokretne imovine, ulaganja ili drugih finansijskih sredstava u BiH.

Stranac može ući u BiH ako posjeduje važeći pasoš ili drugi identifikacioni dokument koji važi najmanje tri mjeseca duže od planiranog datuma odlaska i izdat je u posljednjih 10 godina, ili je trajno važeći. U iznimnim slučajevima, zbog sigurnosnih, humanitarnih ili drugih važnih razloga, rok važenja dokumenta može biti kraći.

Priznati dokumenti uključuju pasoš ili identifikacioni dokument s fotografijom izdat od strane strane vlasti koju BiH priznaje, važeću ličnu kartu ili dokument izdat u skladu sa Zakonom o strancima ili Zakonom o azilu.

Stranac kojem nije potrebna viza može ući u BiH s važećim pasošem, a oni kojima viza treba, moraju imati važeću vizu ili dozvolu boravka propisanu zakonom. Rodni list, zdravstvena ili školska knjižica nisu dovoljni za prelazak granice.

# GRANIČNA POLICIJA BIH
# PASOŠ
# BIH
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