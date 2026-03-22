Nakon Crne Gore i MUP ZHK zabranio blokadu granice od strane prevoznika: Upozorio vozače na sankcije

U Zapadnohercegovačkom kantonu planirani protesti i blokade od strane prevoznika zabranjeni su od strane nadležnih organa.

Policijske uprave Grude i Ljubuški donijele su službena rješenja kojima se zabranjuje održavanje najavljenih skupova pod nazivom „Treći poziv – konačna najava operativnih protesta“, koji su bili prijavljeni za organizaciju na graničnim prijelazima, a za koje je nadležna vlast zaprimila prijave od Plenuma Konzorcijuma Logistika BiH.

U skladu s članom 11. stav 1. tačke e) i f) Zakona o mirnom okupljanju („Narodne novine Zapadnohercegovačkog kantona“, broj 17/24), propisano je da se održavanje mirnog okupljanja može ograničiti ili zabraniti na magistralnim, regionalnim i lokalnim cestama ukoliko bi njegovo održavanje ometalo nesmetano odvijanje saobraćaja, a posebno u blizini graničnih prijelaza gdje bi moglo doći do otežanog kretanja osoba i vozila. Policija je navela da bi održavanje ovih skupova dovelo do ozbiljnog ometanja transporta robe, snabdijevanja hranom i osnovnim životnim potrepštinama, kao i rada interventnih službi.

Analiza prijava pokazala je da prijave predočene od strane Plenuma Konzorcijuma Logistika BiH ne ispunjavaju osnovne zakonske kriterije propisane Zakonom o mirnom okupljanju Zapadnohercegovačkog kantona. Uprava policije je jasno naglasila da bi svako eventualno održavanje protesta koji je suprotan donesenim rješenjima predstavljalo kršenje zakona i bilo podložno propisanim sankcijama.

U saopćenju je dodatno istaknuto da MUP podržava pravo građana na mirno okupljanje, ali isključivo u okviru zakonskih propisa. Policija je također izrazila razumijevanje za izazove s kojima se suočava transportni sektor, naglašavajući potrebu za poštivanjem zakona radi očuvanja javnog reda i sigurnosti.

Konzorcijum Logistika BiH je ranije, 12. marta, obavijestio javnost o planovima za blokadu svih graničnih prijelaza zbog nezadovoljstva odnosom Evropske unije prema profesionalnim vozačima iz BiH. Prevoznici su posebno isticali problem pravila "90-180 dana" i postupanja na granici sa Hrvatskom, uključujući vraćanje vozača, hapšenja i maltretiranja.

Prevoznici su vlastima dali rok od 72 sata da riješe situaciju i reagiraju na njihove zahtjeve, uz upozorenje da će u protivnom poduzeti daljnje mjere u skladu sa prethodno najavljenim planom blokada.