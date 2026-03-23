Danas hitna sjednica Doma naroda PSBiH, na dnevnom redu zakoni o VSTV-u i Sudu BiH

Hitna sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine zakazana je za danas, a na dnevnom redu bi, između ostalog, trebalo da se nađu Prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Sudu BiH.

Predlagači tih zakona su članovi Kolegija Doma naroda: Kemal Ademović, Dragan Čović i Nikola Špirić, a kako je ranije rečeno, radi se o verziji zakona koju Vijeće ministara BiH nije prihvatilo, a predložilo je Ministarstvo pravde BiH.

Predložene zakone delegati bi trebali razmatrati u prvom čitanju (principi), po skraćenom postupku.

Evropski put BiH i važnost usvajanja zakona

Radi se o prijedlozima dva zakona čije usvajanje predstavlja jedan od uslova za otvaranje pregovora BiH sa Evropskom unijom.

Dom naroda bi danas trebao razmatrati i principe (prvo čitanje) Prijedloga zakona o izmjeni i dopuni Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH, čiji je predlagač Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH.

Predlagači su obrazložili da je razlog za donošenje tog zakona otklanjanje trenutnog lošeg položaja zaposlenih u institucijama BiH - državnih službenika, zaposlenika, policijskih i ostalih službenika kao i profesionalnih vojnih lica, koji su oštećeni nedonošenjem budžeta u ustavnim i zakonskim rokovima.

Predviđeno je i razmatranje seta zakona iz područja intelektualnog vlasništva s oznakom 'EI', čiji je predlagač Vijeće ministara BiH.

Vijeće ministara BiH je ranije, na prijedlog Instituta za intelektualno vlasništvo BiH, utvrdilo četiri prijedloga zakona, i to o zaštiti poslovne tajne kao prava intelektualnog vlasništva, o zaštiti topografija poluvodičkih proizvoda, o patentu, te o žigu, s ciljem njihovog usklađivanja s pravnom stečevinom Evropske unije.

Istovremeno su utvrđeni pojedinačni prijedlozi zakona o zastupanju u oblasti prava industrijskog vlasništva te o izmjenama i dopunama Zakona o industrijskom dizajnu, koji su dostavljeni Parlamentarnoj skupštini BiH na razmatranje, s obzirom na to da prate utvrđene zakone za koje postoji obaveza usklađivanja s pravnom stečevinom EU.

Trebao bi biti razmatran i Prijedlog zakona o mjernim jedinicama u BiH, koji je Vijeće ministara BiH ranije utvrdilo radi harmoniziranja sa zakonodavstvom EU u tom području.

Digitalna transformacija javne uprave

Pred delegatima bi se trebao naći i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravnom postupku, koji je utvrdilo Vijeće ministara BiH s ciljem osiguranja preduvjeta za nastavak digitalne transformacije javne uprave u institucijama Bosne i Hercegovine.

U skladu s preporukama Evropske komisije, izmjenama i dopunama Zakona pojednostavit će se i modernizirati upravni postupak te skratiti vrijeme za pružanje usluga građanima i poslovnim subjektima uvođenjem obaveze tijelu upravе da po službenoj dužnosti pribavlja podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, što je važan iskorak za proces reforme javne uprave - navedeno je ranije iz Vijeća ministara BiH.

Delegat Džemal Smajić predložio je izmjenu Zakona o službi u Oružanim snagama BiH, obrazlažući da, imajući u vidu činjenicu da u Oružanim snagama BiH nedostaje značajan broj vojnika, smatra da je potrebno u što kraćem roku povećati starosnu granicu trajanja profesionalne vojne službe vojnika u Oružanim snagama BiH.

Na dnevnom redu bi trebalo da se nađe i Funkcioniranje Javnog RTV servisa BiH, te davanje saglasnosti za nekoliko međunarodnih sporazuma i ugovora.

Akcize i reakcija na rast cijena goriva

Poslanik u Predstavničkom domu državnog parlamenta Saša Magazinović pozvao je delegate u Domu naroda da na današnjoj sjednici uvrste na dnevni red dopunu Zakona o akcizama i da ga usvoje bez odlaganja.

Magazinović je podsjetio da je Predstavnički dom velikom većinom glasova usvojio rješenje koje omogućava Vijeću ministara BiH da u uslovima poremećaja na tržištu privremeno smanji ili ukine akcize na naftne derivate. To je, naveo je on, konkretan nedostajući mehanizam za brzu reakciju kako bi se zaustavio nagli rasta cijena goriva kojem svjedočimo, ali i zaštitio standard građana i sačuvala privreda.

Predstavnički dom je na sjednici 16. marta usvojio, po hitnom postupku, Prijedlog zakona o dopuni Zakona o akcizama u BiH, čiji je predlagač poslanik Saša Magazinović.

Uz taj prijedlog zakona, usvojena su i dva zaključka. Jedan je da Predstavnički dom dostavi Domu naroda prijedlog tog zakona i traži da se on razmatra po hitnom zakonodavnom postupku.

Drugim zaključkom Predstavnički dom poziva Dom naroda da Prijedlog zakona o dopuni Zakona o akcizama u BiH razmotri u najkraćem mogućem roku, imajući u vidu ozbiljne poremećaje na tržištu naftnih derivata, njihove direktne posljedice na privredu i građane, te neizvjesnost i nepredvidivost budućih kretanja na tržištu.