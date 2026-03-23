Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

PROTESTI PRIJEVOZNIKA

Policija spriječila blokiranje graničnih prelaza u zapadnoj Hercegovini

Protesti nisu dozvoljeni ni u Republici Srpskoj, niti u Zapadnohercegovačkom kantonu

Granični prijelaz Bijača. BIHAMK

B. S.

23.3.2026

Danas su prevoznici iz Bosne i Hercegovine počeli blokadu transporta robe na graničnim prijelazima, ali policija je spriječila provođenje blokade u nekoliko područja.

Protesti nisu dozvoljeni ni u Republici Srpskoj, niti u Zapadnohercegovačkom kantonu.

Uprava policije MUP-a ZHK objavila je da su policijske uprave u Grudama i Ljubuškom donijele odluke o zabrani mirnog okupljanja pod nazivom „Treći poziv – konačna najava operativnih protesta“, koji su bili najavljeni za 23. mart u blizini graničnih prijelaza.

Na GP Svilaj transport robe je i dalje blokiran, dok na GP Gradiška, jednom od najfrekventnijih prijelaza, blokade nema. 

U Zapadnohercegovačkom kantonu policijska zabrana spriječila je održavanje protesta. Iz MUP-a ZHK naglašavaju da su zabrane donesene u skladu sa zakonskim ovlastima, jer bi okupljanja na prometno frekventnim lokacijama mogla ugroziti sigurnost prometa i nesmetan prelazak državne granice.

Policija je pozvala građane da poštuju odluke i istakla da će službenici poduzeti sve potrebne mjere kako bi održali javni red, osigurali nesmetan promet i spriječili bilo kakva kršenja zabrane.

Svaki eventualni pokušaj održavanja protesta suprotno odlukama podliježe zakonskim sankcijama.

# GP BIJAČA
# MUP ZHK
# PROBLEM PRIJEVOZNIKA
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (9)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.