Policija spriječila blokiranje graničnih prelaza u zapadnoj Hercegovini

Danas su prevoznici iz Bosne i Hercegovine počeli blokadu transporta robe na graničnim prijelazima, ali policija je spriječila provođenje blokade u nekoliko područja.

Protesti nisu dozvoljeni ni u Republici Srpskoj, niti u Zapadnohercegovačkom kantonu.

Uprava policije MUP-a ZHK objavila je da su policijske uprave u Grudama i Ljubuškom donijele odluke o zabrani mirnog okupljanja pod nazivom „Treći poziv – konačna najava operativnih protesta“, koji su bili najavljeni za 23. mart u blizini graničnih prijelaza.

Na GP Svilaj transport robe je i dalje blokiran, dok na GP Gradiška, jednom od najfrekventnijih prijelaza, blokade nema.