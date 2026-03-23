Iman i Iskra Pašić osvajaju svijet znanjem i talentom: Mlade sestre briljiraju u nauci, umjetnosti i humanosti

Da Bosna i Hercegovina ima izuzetno talentovane, obrazovane i svestrane mlade ljude, potvrđuje i priča sarajevskih sestara Iman i Iskre Pašić. Njihov put obilježen je predanim radom, obrazovanjem, umjetnošću i humanitarnim angažmanom. Govore više stranih jezika, aktivne su u različitim umjetničkim projektima i kroz svoje aktivnosti predstavljaju Bosnu i Hercegovinu na međunarodnoj sceni. Iako su vrlo mlade, iza sebe već imaju impresivne biografije – od akademskih uspjeha i međunarodnih studija do umjetničkih i humanitarnih projekata. Nauka i muzika Iman Pašić, magistrica elektrotehnike, svoj put gradila je istovremeno u nauci i umjetnosti. Već tokom školovanja pokazala je izuzetnu disciplinu i posvećenost, jer je kao redovan učenik paralelno završila dvije osnovne i dvije srednje škole u Sarajevu – Treću gimnaziju (DSD smjer) i Srednju muzičku školu, gdje je učila klavir i operno solo pjevanje. Sviranje klavira i operno pjevanje dio su njenog muzičkog izraza, ali pjeva i različite žanrove, posebno sevdah, nastupajući na međunarodnim projektima i festivalima na kojima promoviše bosanskohercegovačku kulturnu baštinu. - Ljubav prema učenju i muzici razvila se upravo kroz paralelni razvoj nauke i umjetnosti. Muzika i nauka su mi bile jednako važne, jer je svaka oblast na svoj način utjecala na to kako percipiram svijet oko sebe – kaže Iman Pašić.

Iman Pašić: Muzika i nauka su mi bile jednako važne . Facebook Iman Pašić: Muzika i nauka su mi bile jednako važne . Facebook

Pored maternjeg bosanskog jezika, govori engleski, njemački i turski, dok se služi i portugalskim jezikom. Posjeduje TOEFL diplomu za engleski i DSD diplomu za njemački jezik, obje na C1 nivou. - Poznavanje stranih jezika omogućilo mi je da razvijam istraživačke projekte i sarađujem s kolegama i profesorima iz različitih zemalja, ali i da učestvujem na kulturnim projektima i festivalima u oblasti muzike – ističe. Jedan od trenutaka na koji je posebno ponosna jeste priznanje koje je dobila tokom boravka u Portugalu, kada je njen istraživački rad proglašen najboljim među studentskim radovima i objavljen u međunarodnom naučnom časopisu u Brazilu. Posebno emotivan bio je i njen nastup kao vokalnog soliste u dokumentarnom filmu turske produkcije TRT „Türkistandan Rumeli’ye: Bosna Hersek“. - Svaki međunarodni festival na kojem sam predstavljala Bosnu i Hercegovinu za mene je poseban razlog za ponos – dodaje Iman Pašić. Svijet filma Njena sestra Iskra Pašić, diplomirani inženjer arhitekture, jednako je svestrana i uspješna. Osnovnu i srednju školu završila je u Sarajevu, paralelno pohađajući i Osnovnu muzičku školu, Odsjek za klavir. Studij arhitekture završila je u Sarajevu, a tokom studija bila je izabrana kao jedini student za razmjenu na prestižnom Istanbul Technical University (ITÜ) u Istanbulu. Osim akademskog rada, Iskra je aktivna i u humanitarnom sektoru. - Kroz različite aktivnosti naučila sam koliko je važno steći radne navike u ranom djetinjstvu. Društveni angažman razvijala sam kroz dugogodišnji volonterski rad – kaže Iskra Pašić.

Iskra Pašić: Dugogodišnji volonter . Facebook Iskra Pašić: Dugogodišnji volonter . Facebook

Za svoj rad dobila je i priznanje „Volonter godine 2023“, koje joj je dodijelilo Predsjedništvo Crvenog križa Federacije BiH. Pored arhitekture i humanitarnog rada, Iskra Pašić aktivna je i u svijetu filma i umjetnosti. Prvo iskustvo na snimanju filma imala je još kao djevojčica u međunarodnoj produkciji „Venuto al Mondo“ s Penelope Kruz (Cruz), a danas učestvuje u brojnim filmskim i promotivnim projektima u Sarajevu i Istanbulu.

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