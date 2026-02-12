Mladi između odlaska i ostanka: Plaća više nije presudna, žele sistem koji funkcioniše

Dok se statistike o odlasku mladih iz Bosne i Hercegovine gomilaju, dilema ostati ili otići postaje svakodnevna odluka hiljada mladih ljudi. Iako se često kao glavni razlog navodi plaća, sagovornici „Avaza“ upozoravaju da je suština problema mnogo dublja – u osjećaju dugoročne nesigurnosti i nefunkcionalnog sistema. Softverska kompanija „Unravel“ iz Sarajeva primjer je da se i u BiH mogu graditi konkurentne karijere. Firma danas zapošljava desetak mladih inženjera koji rade na globalnim projektima, ali ni to nije garancija da će svi ostati. Ostaju srcem, odlaze razumom – Plata je često okidač, ali nije suštinski razlog odlaska. U IT-ju se i u BiH mogu ostvariti vrlo konkurentna primanja. Ono što ljude tjera vani jeste osjećaj dugoročne nesigurnosti – ne samo ekonomske, nego i društvene – kaže za „Avaz“ Nihad Ahmetović, direktor i vlasnik firme „Unravel“.

Ahmetović: Ako sistem ne prati IT, postajemo trening-centar za EU . Ustupljena fotografija / Avaz Ahmetović: Ako sistem ne prati IT, postajemo trening-centar za EU . Ustupljena fotografija / Avaz

Ahmetović ističe da mladi žele jasna pravila i sistem u kojem se trud dugoročno isplati. – Kada toga nema, plata u inostranstvu postane samo logičan sljedeći korak. IT sektor ima kapacitet da zadrži mlade, ali to ne može raditi sam. Ako država ne prati taj razvoj, rizikujemo da postanemo samo trening-centar za Evropsku uniju – upozorava on. Dodaje da odlazak zaposlenika u inostranstvo nije rijetkost, ali da to ne smatra porazom. – Ako je neko kod nas stekao znanje i profesionalne standarde, to znači da smo uradili dobar posao. Većina ljudi ipak ostaje jer nudimo povjerenje, stabilnost i ljudski odnos, a ne samo ugovor – kaže Ahmetović. Nepravda jača od siromaštva Sociolog Emir Begović smatra da mladi iz BiH ne odlaze samo zbog novca.

Begović: Nepravda boli više od siromaštva . Ustupljena fotografija / Avaz Begović: Nepravda boli više od siromaštva . Ustupljena fotografija / Avaz

– Znanje, trud i kompetencije se sve manje cijene. Danas prioritet u zapošljavanju često imaju podobni po stranačkoj liniji. Mladi ne odlaze samo od ekonomskog siromaštva, već da bi izbjegli daljnja poniženja – ističe Begović. Prema njegovim riječima, problem je istovremeno i ekonomski i društveni. – Ekonomija je simptom, a društveni odnosi su uzrok. Mladi bi pristali i na manja primanja kada bi imali priliku raditi u zdravoj sredini i normalnom sistemu. Nepravda boli više od siromaštva – naglašava Begović. Dugoročne posljedice Odlazak mladih, upozorava Begović, ostavlja teške posljedice po društvo. – Gubimo ljudski kapital u koji je društvo ulagalo. Dolazi do starenja stanovništva, smanjenja fertiliteta i slabljenja društvene kohezije. Mladi i radno sposobni odlaze, a sistem ostaje bez svoje budućnosti – kaže on. Trend se, dodaje, ne može zaustaviti, ali se može usporiti. – Tek kada se vrati povjerenje u društveni poredak, odlazak će prestati biti racionalna strategija preživljavanja – poručuje Begović. Sistem kao prepreka Direktor Udruženja poslodavaca FBiH Mario Nenadić ističe da poslodavci ne mogu sami riješiti problem odlaska mladih.

Nenadić: Plate i uslovi rada nisu konkurentni EU, ali su slični region . Ustupljena fotografija / Avaz Nenadić: Plate i uslovi rada nisu konkurentni EU, ali su slični region . Ustupljena fotografija / Avaz