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SASTANAK U SARAJEVU

Čović i Filipović kod reisa Kavazovića: Izgradnja povjerenja Hrvata i Bošnjaka ostaje ključni cilj

Čović je nakon sastanka naglasio da je fokus razgovora bio na jačanju odnosa između dva naroda

Čović i Filipović kod reisa Kavazovića:. Platforma X

M. Až.

23.3.2026

Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović i dopredsjednica stranke Darijana Filipović sastali su se danas u Sarajevu s reisul-ulemom Islamske zajednice u BiH Husein-ef. Kavazovićem. Susret je održan u atmosferi predstojećeg praznika, uz razmjenu poruka o značaju stabilnosti i zajedničkog razvoja.

Čović je nakon sastanka naglasio da je fokus razgovora bio na jačanju odnosa između dva naroda, što smatra temeljem za bolju budućnost Bosne i Hercegovine.

- Nastavak izgradnje međusobnog povjerenja i snažnih odnosa između hrvatskog i bošnjačkog naroda za stabilnost, dobrobit i razvoj BiH ostaje naš zajednički prioritet - objavio je Čović na platformi X.

Uz tradicionalnu bajramsku čestitku, zvaničnici su istakli da dijalog vjerskih i političkih lidera nema alternativu kada je u pitanju očuvanje mira i napredak države.

# HUSEIN EF. KAVAZOVIĆ
# DARIJANA FILIPOVIĆ
# SARAJEVO
# BIH
# DRAGAN ČOVIĆ
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