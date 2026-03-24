U današnjem "Dnevnom avazu" čitajte: Pregovori ili ratna varka?

U današnjem izdanju "Dnevnog avaza", najtiražnijeg dnevnog lista u BiH, čitajte: Pregovori ili ratna varka?

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da su američki udari na iranske elektrane odgođeni nakon "vrlo dobrih i produktivnih" razgovora s Iranom o "potpunom i totalnom rješavanju naših neprijateljstava na Bliskom istoku“.

S druge strane, Teheran je ustvrdio da se Tramp "povukao" nakon njegovih "snažnih upozorenja“, a Ministarstvo vanjskih poslova je negiralo da su se bilo kakvi razgovori održali.

Oborene mjere za čelik, izignorisano 600 radnika, početak kraja za 550 firmi.

Reporter „Avaza“ u Gradišci i na Svilaju: Iako su pripadnici policije na većini graničnih prijelaza spriječili blokade transporta, stotine kamiona stvorile su gužve u saobraćaju.

Delegati SNSD-a ponovo srušili kvorum: Ništa od jeftinijeg goriva. Od predlaganja Zakona do danas gorivo gotovo marku skuplje.

U visokom obrazovanju u KS vlada potpuni haos: Smjene, rokade, štrajkovi i potpuni haos.

Počela operacija Kardif, Zmajevi se okupili u Sarajevu. Barbarez traži hrabrost za noć koja može promijeniti sve.

Nagrađivani film "Paviljon" kreće na kino turneju.

Javna kuhinja za najmlađe u BiH: Mnoge bebe se rađaju u siromaštvu.

Zbog rata na Bliskom istoku i rasta cijena goriva poskupljenja hrane će "eksplodirati".

Član Konzorcijuma Logistika Nikola Brković za "Avaz": Vlasti izdale jedan od najvažnijih sektora.

Muhamed Hammerhand Kahrimanović postavio još jedan Ginisov rekord.

Čitajte i o incidentima u Stocu, lokalni zvaničnici osudili, stručnjaci upozoravaju: Cilj je da dođe do nereda širih razmjera.

Slovenija pred političkom blokadom. Golob tijesno pobijedio, ali bez većine.

Sud u Sarajevu produžio pritvor za 2 mjeseca. Sava Marinković i Aleksandar Macan ostaju iza rešetaka.

Cunami Flo u nesvakidašnjem izdanju: Etno-trap zvuk osvaja publiku.

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