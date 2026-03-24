Zemaljski muzej o predstavljanju Hagade: Nismo obaviješteni, nadamo se da će Bećirović i Konaković objasniti predstavnicima SAD da smo na rubu egzistencije

Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine oglasio se povodom predstavljanja Sarajevske hagade na Capitol Hillu u Washigtonu u sklopu obilježavanja početka praznika Pesaha rekavši da su o tome upoznati putem medija te da nije uključen u organizaciju događaja iako je riječ o predmetu koji je u vlasništvu Zemaljskog muzeja.

Događaju će prisustvovati osim američkih zvaničnika, i predsjedavajući Predsjedništva BiH Denis Bećirović i šef bh. diplomatije Elmedin Konaković.

Ideja i značenje

- Organizatori navedenog predstavljanja od Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine nisu tražili da im se dostave informacije, fotografije ili bilo koji producirani materijal na temu Sarajevske hagade, poput faksimilskog izdanja ‘Sarajevska hagada, povijest i umjetnost’ ili npr. izložbe ‘Tri života Sarajevske hagade' - istakli su iz Zemaljskog muzeja.

U saopštenju se ističe da ne osporavaju pravo političkim i vjerskim predstavnicima BiH da nezavisno od njih promovišu pojedine predmete iz njihovih zbirki, kao i ideje ili značenje koje oni nose sa sobom, ali da je neobična praksa zaobilaženje Zemaljskog muzeja kao vlasnika istog.

- Navedeno izražavamo poučeni dosadašnjim negativnim iskustvima u kojima smo bili suočeni s ilegalnim štampanjem i komercijalnim korištenjem dijelova ili cijelog rukopisa Sarajevske hagade od strane više udruženja ili izdavača, a na šta smo ranije bezuspješno upozoravali. Smatramo neprimjerenim da se njeno predstavljanje prepušta u ruke nepoznatih osoba, bez konsultacija s osobljem Muzeja u čijem se vlasništvu rukopis nalazi - navodi se.

Napominje se da od ukupno 138 godina postojanja Zemaljskog muzeja BiH 132 godine je on vlasnik Sarajevske hagade.

- Isto toliko vremena kustosi i stručnjaci Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine svaki dan, kontinuirano a nadasve stručno i kompetentno brinu, čuvaju i štite jedan od najpoznatijih rukopisa iz 14. st., te vjerovatno najpoznatiji i najvrjedniji primjer jevrejske srednjovjekovne umjetnosti uopšte - ističe se.

U nastavku ističu da je Zemaljski muzej u proteklim godinama uložio velike napore da se čuvanje i promocija Sarajevske hagade vrši na najvišim muzeološkim i izdavačkim standardima.

- Prostor u kojem se čuva i izlaže originalni rukopis opremljen je po najvišim svjetskim pravilima u konzervatorskom i sigurnosnom smislu te je omogućeno razgledanje istog u određenim terminima bez posebne ulaznice; Sarajevska hagada uvrštena je na UNESCO listu Memory of the World; organizirana je izložba ‘Tri života Sarajevske hagade’ koja je uspješno prezentirana ne samo u regiji, već i u zemljama Europe. Posebno smo ponosni na izdavanje faksmila i popratne studije ‘Sarajevska hagada, povijest i umjetnost’, koja je osim na BHS jezicima objavljena i na engleskom te francuskom jeziku. Nabrojani uspjesi su izvedeni uprkos nebrizi svih bosanskohercegovačkih političara, ne zahvaljujući njima - navodi se.

30 godina

Na kraju ističu da su ipak uvjereni da će ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković i predsjedavajući Predsjedništva BiH Denis Bećirović iskoristiti navedenu priliku da predstavnike američke administracije upoznaju sa razlozima, kao i njihovim ličnim i institucionalnim, “nadasve uspješnim” naporima da se 30 godina nakon potpisivanja Dejtonskog sporazuma, riješi pitanje finansiranja Zemaljskog muzeja BiH.

- Jednako tako smo sigurni da će predstavnici američke administracije sa zanimanjem, razumijevanjem i simpatijama saslušati argumentaciju kojom se opravdava činjenica da se čuvena, ‘700 000 000 USD’ vrijedna Sarajevska hagada, poznata kao ‘naša Mona Liza’ i dalje nalazi u državnoj instituciji koja se, zajedno sa svojim uposlenicima, decenijama drži na rubu egzistencije i izvan bilo kakvog izvjesnog finansiranja. Ako ništa, onda vjerujemo da će barem biti uspješni u nastavku podržavanja ‘samoodrživosti’ muzeja, poticanjem novog vala turista koji će dolaziti vidjeti rukopis i kupiti faksimil, kad već oni ne mogu - stoji u saopštenju Zemaljskog muzeja BiH.