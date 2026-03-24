Javna kuhinja za najmlađe u BiH: Mnoge bebe se rađaju u siromaštvu

U Bratuncu je prije nekoliko godina otvorena prva javna kuhinja za bebe i djecu, a iz godine u godinu bilježi sve veći broj korisnika. To je mjesto gdje roditelji mogu doći po obroke za svoje mališane kojima je ova vrsta pomoći potrebna. Aida Sadiković Mehonić, predsjednica Udruženja „Obraduj nekoga“, za „Avaz“ je rekla da je ideja nastala kroz svakodnevni humanitarni rad s bebama, u okviru projekta „Idemo na babine“.

Nemaju osnovno

- Shvatili smo da ima sve više porodica sa područja Podrinja koje nemaju osnovne stvari za svoje bebe kao što su mlijeko, kašice, pelene. Vidjeli smo da broj potencijalnih korisnika neprestano raste i zato smo odlučili otvoriti poslovnicu gdje će korisnici lično dolaziti po mlijeko, hranu, odjeću, obuću, slatkiše i opremu za bebe – kazala je.

Broj korisnika se stalno mijenja, ali ima na desetine porodica koje redovno koriste pomoć.

- Samo protekli mjesec u javnoj kuhinji pomoć je potražilo čak 84 roditelja za svoje bebe. Pretežno imamo oko 60 redovnih korisnika i isto toliko povremenih – kazala je Mehonić.