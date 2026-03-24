Pivić: Osigurali smo dodatni novac, a osigurat ćemo i više za ukidanje listi čekanja u zdravstvu ZDK

Usvajanje rebalansa budžeta Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona važan je dan za taj kanton - izjavio je kantonalni premijer Nezir Pivić.

Navodi da je Vlada ZDK izdvojila značajna sredstva iz svog budžeta za digitalizaciju zdravstvenog sektora, preko 8,1 mililon KM, a dodatnih 700.000 KM doznačili su i za deficitarne zdravstvene usluge te smanjenje i potpuno ukidanje listi čekanja na preglede.

To nisu, dodaje, sredstva ZZO nego Vlade ZDK, koja je svojim i odlukama Skupštine spomenuta sredstva opredijelila za ZZO ZDK. Procijenjeno je bilo da će za deficitarne preglede biti potrebno 500.000 KM, ali su izdvojili 700.000 KM. Međutim, ne bude li ni to dovoljno, najavljuje on, Vlada ZDK će osigurati nedostajuća sredstva.

- Ovo je put koji smo i naglasili da je ovo godina koja će biti isključivo posvećena zdravstvu. Niz mjera koje provodimo u tom pravcu, upravo ide kroz ovaj projekat - kazao je Pivić, napomenuvši da su za KBZ nabavili i najmoderniji PET/CT uređaj, pa ih sada ova bolnica ima dva.

Zahvalan je opoziciji ne iznesene zamjerke na Izvještaj o radu Vlade za 2025. godinu, jer smatra kako su upravo na tim poljima i uradili najviše.

- Pripremamo niz mjera koje će se odnositi na demografiju, koje neće značiti samo konkretan finansijski iznos podrške porodiljama, koji je značajan iznos. Samo za tu mjeru u budžetu ZDK-a 49.000.000 KM na godišnjem nivou i jedan smo od rijetkih kantona koji tako puno izdvaja za tu vrstu podrške. U pripremi smo značajnih mjera, koje se odnose upravo na pitanje demografije i gdje će svako ministarstvo, unutar svojih programa, osmisliti mjere koje će značiti upravo tu podršku. Tako da te su primjedbe apsolutno neosnovane i neopravdane - smatra Pivić.

Po pitanju kašnjenja najavljene izgradnje nove zgrade Kantonalne bolnice Zenica, koju je također iznio predsjednik Kluba SDP-a Damir Memić, Pivić ističe kako mu je žao što se moraju vraćati na politički nivo rasprave.

- Ali, podsjetit ću da je, netom pred zadnje općinske izbore, bila dozvola od strane Gradskog vijeća Zenica, koja je dala pravo da se radi sve ono što je potrebno za izgradnju nove KBZ-a. Nakon završetka izbora, dolazimo do poništenja te odluke, a upravo ključnu ulogu u poništenju te odluke imali su vijećnici SDP-a - naveo je Pivić.

Kako tvrdi, uprkos opstrukcijama pronašli su mehanizam da zaobiđu "administrativnu strukturu koja je jako složena i koja je blokirala ovaj važan put“. Konkretno su, kaže, samo ove godine za tu svrhu izdvojili 20 miliona KM. Radi se na izradi idejnog projekta nove zgrade KBZ-a, a uporedo se radi i na izgradnji nove kotlovnice.

- KBZ je kroz rad u više smjena, već smanjila značajno liste čekanja. Nakon ovog javnog poziva, kada 'nuliramo' liste čekanja, nećemo dozvoliti da pacijenti više dođu u poziciju da čekaju na zdravstvene preglede - kazao je Pivić.

Na planu borbe protiv korupcije, što je bila još jedna od primjedbi, smatra da je Vlada s njim na čelu učinila najviše. U pripremi je Zakon u borbi protiv korupcije, u završnoj je fazi Zakon o prijavljivanju imovine nosilaca javnih funkcija, a u potpunosti je uspostavljen i Ured za borbu protiv korupcije.

Pivić podsjeća i da su za manje od godinu dana realizirali nabavku helikoptera preko Kantonalne uprave za civilnu zaštitu ZDK-a.

Također, smatra da je ZDK sa aspekta ekonomije učinio značajne korake te da imaju pozitivan vanjskotrgovinski bilans u iznosu od 118.000.000 KM, a pokrivenost uvoza izvozom tog kantona je 105,2 posto.

Na kraju je istakao da Vlada ZDK, mada nema nadležnost, brine šta će biti s Novom Željezarom Zenica, koja je strateška kompanija za Zenicu, ZDK i za BiH te poručuje da se ne smije dogoditi da se ugasi proizvodnja čelika.

Najavio je da će učiniti sve što je u njihovoj moći da do toga ne dođe te poziva Vladu FBiH i Vijeće ministara BiH da učine isto.