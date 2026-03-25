Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

USK

Nizom edukativnih i terenskih aktivnosti obilježeni svjetski dani šuma i voda

U Bosanskoj Krupi i Bosanskoj Otoci organizirane su posjete osnovnim i srednjim školama

Svjetski dani šuma i voda. FENA

FENA

25.3.2026

Nizom edukativnih, promotivnih i terenskih aktivnosti širom Unsko-sanskog kantona obilježeni su Svjetski dan šuma i Svjetski dan voda, uz snažan fokus na podizanje svijesti o zaštiti prirodnih resursa, posebno među najmlađima.

Zbog toga što su ovi značajni ekološki datumi ove godine kalendarski koincidirali s vikendom i vjerskim blagdanom Bajrama, aktivnosti su realizirane u periodu od 19. do 24. marta, u organizaciji ŠPD „Unsko-sanske šume“ d.o.o. Bosanska Krupa, u saradnji s brojnim ustanovama, školama i udruženjima.

U Bosanskoj Krupi i Bosanskoj Otoci organizirane su posjete osnovnim i srednjim školama, gdje su inžinjeri šumarstva Nihad Gerzić, Nail Harbaš te Azra i Nedim Ćehić kroz prezentacije učenicima približili značaj šuma i voda za život na Zemlji.

Edukativne aktivnosti provedene su i u Bihaću, gdje je obilježavanje Svjetskog dana šuma održano pod sloganom „Naši zeleni prijatelji“.

U Osnovnoj školi "Prekounje" učenici su kroz interaktivna predavanja učili o šumskim ekosistemima, biodiverzitetu i važnosti odgovornog odnosa prema prirodi, dok je školi doniran i dio opreme za odlaganje otpada s ciljem unapređenja ekološke svijesti.

Edukativne radionice. FENA

Osim edukacije, realizirane su i konkretne terenske aktivnosti, uključujući pošumljavanje na području Gospodarske jedinice "Risovac – Bihać".

Slične aktivnosti organizirane su i u Bosanskom Petrovcu, gdje su učenici Osnovne škole "Ahmet Hromadžić" prisustvovali predavanjima o značaju šuma i voda, kao i u Sanskom Mostu, gdje su učenici osnovnih škola kroz radionice, kvizove i praktične aktivnosti učili o očuvanju prirode.

Poseban fokus stavljen je na rad s najmlađima – učenicima prvih razreda, koji su kroz kreativne radionice, sadnju biljaka i simbolične akcije uređenja školskog prostora učili o ulozi šume u svakodnevnom životu.

U Ključu su aktivnosti obuhvatile pošumljavanje, akcije čišćenja uz magistralni put Ključ – Sanski Most, kao i edukativna predavanja za učenike, dok je u Cazinu organizirana akcija pošumljavanja u kojoj su, osim šumarskih stručnjaka, učestvovali i lovci, planinari i biciklisti.

Iz ŠPD "Unsko-sanske šume" ističu kako je cilj ovakvih aktivnosti kontinuirano jačanje svijesti o značaju očuvanja šuma i voda, te razvijanje odgovornog odnosa prema prirodi, posebno kod djece i mladih.

# USK
# DAN ŠUMA
# EDUKATIVNE RADIONICE
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.