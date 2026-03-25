Nizom edukativnih i terenskih aktivnosti obilježeni svjetski dani šuma i voda

Nizom edukativnih, promotivnih i terenskih aktivnosti širom Unsko-sanskog kantona obilježeni su Svjetski dan šuma i Svjetski dan voda, uz snažan fokus na podizanje svijesti o zaštiti prirodnih resursa, posebno među najmlađima.

Zbog toga što su ovi značajni ekološki datumi ove godine kalendarski koincidirali s vikendom i vjerskim blagdanom Bajrama, aktivnosti su realizirane u periodu od 19. do 24. marta, u organizaciji ŠPD „Unsko-sanske šume“ d.o.o. Bosanska Krupa, u saradnji s brojnim ustanovama, školama i udruženjima.

U Bosanskoj Krupi i Bosanskoj Otoci organizirane su posjete osnovnim i srednjim školama, gdje su inžinjeri šumarstva Nihad Gerzić, Nail Harbaš te Azra i Nedim Ćehić kroz prezentacije učenicima približili značaj šuma i voda za život na Zemlji.

Edukativne aktivnosti provedene su i u Bihaću, gdje je obilježavanje Svjetskog dana šuma održano pod sloganom „Naši zeleni prijatelji“.

U Osnovnoj školi "Prekounje" učenici su kroz interaktivna predavanja učili o šumskim ekosistemima, biodiverzitetu i važnosti odgovornog odnosa prema prirodi, dok je školi doniran i dio opreme za odlaganje otpada s ciljem unapređenja ekološke svijesti.