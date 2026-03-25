Ćudić ušla u prodavnicu u Čapljini, a s vrata je dočekalo iznenađenje: "Svijet je mali, a tek Bosna i Hercegovina"

– Za mene je Hercegovina kada prvi put u životu kročiš u prodavnicu sira u Čapljini, a unutra Sabina iz Hrušta prodaje nevesinjski sir i s vrata mi kaže da zna da mi je mama iz Nevesinja – napisala je Ćudić.

Na svom Instagram profilu Ćudić je opisala susret u jednoj prodavnici sira u Čapljini, koji ju je, kako kaže, podsjetio šta Hercegovina – i Bosna i Hercegovina u cjelini – zaista jesu.

U vremenu kada se javni prostor sve više seli na društvene mreže, a sudovi o ljudima donose na osnovu komentara i prepucavanja, zastupnica u Parlamentu Federacije BiH Sabina Ćudić podijelila je priču koja vraća fokus na stvarni život – među ljude.

Kako navodi, razgovor se spontano nastavio, a ubrzo su pronašle i zajedničke veze.

– Tamo zatičem i gospođu Eminu, koja je na univerzitetu u Mostaru radila sa mojim rođakom. Završavamo jedne drugima rečenice dok nabrajamo sve što nas povezuje, kao smo se upravo upoznale. Smijemo se priči kako su se moji roditelji upoznali. Svijet je mali, a tek Bosna i Hercegovina – dodala je.

Između stvarnosti i online svijeta

Ćudić ističe da bi slika o društvu bila potpuno drugačija kada bi se sudilo samo na osnovu online prostora.

– Ako biste o ljudima, kako u našoj zemlji tako i u svijetu, sudili isključivo prema online raspravama, komentarima, uvredama i prepucavanjima, stekli biste sliku koja ne odgovara stvarnom životu – poručila je.

Naglašava da kroz putovanja i razgovore s ljudima širom zemlje dobija sasvim drugačiji dojam.

– Obilazim našu zemlju, razgovaram sa istomišljenicima i neistomišljenicima, starijim, mladim, “konstitutivnim” i “nekonstitutivnim”, penzionerima, učiteljicama, privrednicima, radnicama… Ono što najčešće čujem je – samo želim da živim normalno – navela je.

Jednostavna želja kao zajednički imenitelj

U vremenu političkih tenzija i podjela, ova rečenica, kako ističe, postaje ključna poruka.

– A kako to zamišljaju, opisuju mi sa empatijom i razumijevanjem, sa željom da čuju i da ih se čuje – dodaje Ćudić.

Svoju objavu zaključila je napomenom da se emocija i atmosfera tog susreta ne mogu u potpunosti prenijeti kroz jedan video.

Objava je izazvala brojne reakcije, a mnogi su u komentarima podržali poruku o važnosti direktnog kontakta među ljudima, ističući da svakodnevni život često demantuje sliku koja se stvara u virtualnom prostoru.