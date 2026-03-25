Gradski vijećnik objavio nevjerovatan finansijski izvještaj dočeka Nove godine u Sarajevu: Nisu se potrudili ni sabrati iznose

Klub SDA će sve utvrđene nepravilnosti prijaviti nadležnim organima kao i do sad jer želimo stati u kraj anarhiji koja trenutno vlada u Gradu Sarajevu, poručio je SDA-ov gradski vijećnik Grada Sarajeva Armin Buljugić na današnje sjednice Gradskog vijeća koja je prekinuta na samom početku jer nije usvojen dnevni red.

A na kakvu anarhiju i nepravilnosti misli, te zašto nije ni dnevni red usvojen, Buljugić objasnio je u svojoj današnjoj objavio na Facebooku.

Jedan od razloga je, navodi Buljugić je u "sklepani" finansijski izvještaj za Javni Doček Nove godine 2026.

- Ne, nije parodija. Iako izgleda nevjerovatno, tabela u prilogu izrađena u Wordu predstavlja “finansijski izvještaj” za Javni doček Nove godine 2026! Gradsko vijeće je ovu jednu A4 stranicu zaprimilo jučer, a već danas se od nas očekivalo da na osnovu tog jednog papira raspravljamo o utrošku čak 700.000 KM. To je između ostalog bio razlog zašto je danas pao i Dnevni red sjednice - kazao je Buljugić.