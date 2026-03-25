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UTVRDILI NEPRAVILNOSTI

Gradski vijećnik objavio nevjerovatan finansijski izvještaj dočeka Nove godine u Sarajevu: Nisu se potrudili ni sabrati iznose

Bahatost je pratila cijeli ovaj proces, ali je svoj vrhunac dosegla upravo ovim “izvještajem”, kazao je

Armin Buljugić. Facebook

M. P.

25.3.2026

Klub SDA će sve utvrđene nepravilnosti prijaviti nadležnim organima kao i do sad jer želimo stati u kraj anarhiji koja trenutno vlada u Gradu Sarajevu, poručio je SDA-ov gradski vijećnik Grada Sarajeva Armin Buljugić na današnje sjednice Gradskog vijeća koja je prekinuta na samom početku jer nije usvojen dnevni red.

A na kakvu anarhiju i nepravilnosti misli, te zašto nije ni dnevni red usvojen, Buljugić objasnio je u svojoj današnjoj objavio na Facebooku.

Jedan od razloga je, navodi Buljugić je u "sklepani" finansijski izvještaj za Javni Doček Nove godine 2026.

- Ne, nije parodija. Iako izgleda nevjerovatno, tabela u prilogu izrađena u Wordu predstavlja “finansijski izvještaj” za Javni doček Nove godine 2026! Gradsko vijeće je ovu jednu A4 stranicu zaprimilo jučer, a već danas se od nas očekivalo da na osnovu tog jednog papira raspravljamo o utrošku čak 700.000 KM. To je između ostalog bio razlog zašto je danas pao i Dnevni red sjednice - kazao je Buljugić. 

Od samog početka, navodi Buljugić, Klub SDA je upozoravao na niz nepravilnosti u vezi s organizacijom Javnog dočeka.

- Podsjećam da je tender za Novu godinu ponavljan čak četiri puta, što samo po sebi dovoljno govori o ozbiljnosti problema. Bahatost je pratila cijeli ovaj proces, ali je svoj vrhunac dosegla upravo ovim “izvještajem”. Nisu se potrudili čak ni sabrati iznose niti uskladiti očigledno nerealne stavke s ukupnom cifrom koju navode - istakao je Buljugić.

Prema dostavljenoj informaciji, dodaje on, potrošeno je 545.000 KM, dok se u izvještaju navodi iznos od 600.000 KM.

- Nadrealno! Ovakav pristup predstavlja do sada neviđenu bahatost i ozbiljno upućuje na sumnju u nezakonito trošenje javnog novca. Stoga, ne čudi što u Gradskom vijeću trenutno ne postoji većina - zaključio je SDA-ov gradski vijećnik. 

# SARAJEVO
# ARMIN BULJUGIĆ
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