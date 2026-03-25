Željka Cvijanović učestvuje na desničarskom skupu u Teksasu, među govornicima i Reza Pahlavi

Članica Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović (SNSD) učestvovat će na događaju CPAC USA, skupu koji okuplja desničarske političare, influensere i druge javne ličnosti iz Sjedinjenih Američkih Država, ali i iz drugih dijelova svijeta.

Cvijanović je jedna od više desetina govornika na ovoj konferenciji koja će trajati od 25. do 28. marta u saveznoj državi Teksas.

Na službenoj stranici CPAC-a, Željka Cvijanović predstavljena je kao "bosansko-srpska političarka koja obnaša funkciju srpskog člana Predsjedništva BiH".

- Njeno profesionalno iskustvo obilježeno je visokim rukovodećim funkcijama u Republici Srpskoj, gdje je obavljala dužnost predsjednice (2018–2022) i bila prva žena na poziciji premijerke (2013–2018). U posljednje vrijeme istakla se i na međunarodnoj sceni, održavši uvodno obraćanje na XIII Globalnom forumu u Bakuu u martu 2026. godine, te se sastala sa zvaničnicima američkog State Departmenta u Vašingtonu kako bi razgovarala o regionalnoj energetskoj sigurnosti i završetku plinovoda Južna interkonekcija - stoji u njenoj biografiji.

Stranački angažman i ciljevi SNSD-a

Detaljno su navedeni njeni stranački angažman i ciljevi SNSD-a.

- Kao visoka članica Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD), njen trenutni politički program naglašava ustavnu autonomiju Republike Srpske, protivljenje migrantskim kampovima na njenoj teritoriji, kao i fokus na ulaganje u balkansku historiju. Prije političkog uspona, radila je kao profesorica engleskog jezika i bila angažovana kao stručnjakinja za koordinaciju u Misiji Evropske unije u Bosni i Hercegovini - piše u biografiji Željke Cvijanović.

Desetine govornika

Od stranih učesnika, pored Cvijanović, na CPAC USA događaju će učestvovati predsjednik Poljske Karol Nawrocki, sinovi bivšeg predsjednika Brazila Jaira Bolsonara, Eduardo i Flavio, bivša premijerka Velike Britanije Liz Truss, sin posljednjeg iranskog šaha Reza Pahlavi, te mađarski politički strateg Miklós Szánthó.

Među američkim političarima prisutni će biti senator Ted Cruz, ministrica obrazovanja Linda McMahon, predsjednik Pododbora za Evropu u Predstavničkom domu američkog Kongresa Keith Self, kao i mnogi drugi predstavnici oba doma Kongresa SAD-a.