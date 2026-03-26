Nevrijeme na pragu: Snažna oluja stiže u BiH uz vjetar, kišu i snijeg

Snažan vjetar već je zahvatio pojedine dijelove Bosne i Hercegovine, a do kraja dana očekuje se pogoršanje vremena praćeno kišom, snijegom i nepovoljnim uslovima širom zemlje.

Meteorolog Bakir Krajinović upozorio je da je izdato narandžasto upozorenje Federalnog hidrometeorološkog zavoda zbog jakog i olujnog vjetra koji će zahvatiti cijelu BiH, s udarima i do 75 kilometara na sat.

Osim vjetra, prognoziraju se i obilne padavine, naročito u zapadnim krajevima, gdje bi moglo pasti i do 70 litara kiše po metru kvadratnom. Tokom poslijepodneva i u noći s četvrtka na petak očekuje se prelazak kiše u susnježicu i snijeg.

Već u petak ujutro moguće je formiranje snježnog pokrivača, posebno na planinama i planinskim prevojima, što će dodatno otežati saobraćaj. Na planinama u zapadnom dijelu zemlje snijeg bi mogao dostići i do 50 centimetara, dok se u nižim predjelima očekuje oko 15 centimetara.

Krajinović naglašava da građani trebaju biti oprezni, posebno ako planiraju putovanja u poslijepodnevnim satima, jer vremenski uslovi mogu izazvati ozbiljne poteškoće.

Smirivanje vremenskih prilika očekuje se od petka, kada će padavine i vjetar postepeno slabiti. Tokom vikenda prognozira se stabilnije vrijeme, ali bez značajnijeg porasta temperatura.