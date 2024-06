Do kraja juna blago osvježenje i padavine: Početkom jula nestabilno vrijeme

Proteklu sedmicu obilježili su dani s visokim dnevnim temperaturama zraka. Kulminaciju ovog toplotnog vala očekuje se u petak, kada bi temperature mogle biti iznad 40 stepeni. U dane vikenda, nešto niže temperature u odnosu na petak, ali i dalje dovoljno visoke da ugroze zdravlje, prvenstveno osjetljivim osobama.



Više oblaka

Atmosfera neće biti posve stabilna, tako da je moguća pojava lokalnih pljuskova. Osim više oblaka, na nebu će i dalje biti primjetna veća količina pijeska iz Afrike. Početkom sljedeće sedmice (24. juna), visoke temperature zamijeniće blago osvježenje i padavine. Više nestabilnosti prognozira se u Bosni, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Minimalne temperature zraka varirat će između 16 i 21 u Bosni, na jugu Hercegovine do 23 stepena. Najviše dnevne temperature između 35 i 40, lokalno moguće i do 42 stepena.

U periodu od 28. juna do kraja mjeseca izgledna je kratka stabilizacija vremenskih prilika.

Novo naoblačenje

Početkom narednog mjeseca, prema trenutnim prognoznim modelima slijedi novo naoblačenje s kišom i mjestimično obilnijim pljuskovima. Nestabilno razdoblje potrajaće do kraja sedmice 5.jula.

Jutarnja temperatura u Bosni uglavnom između 14 i 29, u Hercegovini do 21 stepen, najviša dnevna od 27 do 32, jugu zemlje do 34 stepena.