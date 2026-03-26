Alarm u Bihaću: Una sve ugroženija, stručnjaci traže hitne mjere zaštite

Hitno je reagovati – rijeka Una, jedan od prirodnih bisera Krajine, sve više je ugrožena zagađenjem. U Bihaću je danas održana konferencija "5 do 12", koja je poziv na konkretne i dugoročne mjere zaštite ove rijeke i njenog okoliša.

Konferenciju su organizirali Nacionalni park “Una” u saradnji sa Fondom za zaštitu okoliša FBiH, povodom završetka istraživanja koje je analiziralo izvore zagađenja i stanje kvaliteta površinskih voda. Istraživanje je pokazalo da, iako je dio toka Une unutar Nacionalnog parka zaštićen, rijeka i dalje trpi posljedice ljudskih aktivnosti, uključujući otpadne vode i nelegalnu gradnju uz obalu.

Stručnjaci naglašavaju da zaštita Une zahtijeva sistematski i koordinirani pristup – stalno praćenje kvaliteta vode, uklanjanje nelegalnih objekata, edukaciju lokalnog stanovništva i pojačani nadzor nad zagađivačima.

Una nije samo prirodni resurs, već i turistički biser regije. Njena očuvanost je ključna za ekosistem i razvoj turizma, pa je poruka konferencije jasna: hitno djelovanje je neophodno da rijeka zadrži svoj prirodni i estetski potencijal za buduće generacije.