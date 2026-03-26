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KONFERENCIJA "5 DO 12"

Alarm u Bihaću: Una sve ugroženija, stručnjaci traže hitne mjere zaštite

Rijeka Una, jedan od prirodnih bisera Krajine, sve više je ugrožena zagađenjem

Konferencija "5 do 12". Facebook

M. Až.

26.3.2026

Hitno je reagovati – rijeka Una, jedan od prirodnih bisera Krajine, sve više je ugrožena zagađenjem. U Bihaću je danas održana konferencija "5 do 12", koja je poziv na konkretne i dugoročne mjere zaštite ove rijeke i njenog okoliša.

Stručnjaci traže hitne mjere zaštite. Facebook

Konferenciju su organizirali Nacionalni park “Una” u saradnji sa Fondom za zaštitu okoliša FBiH, povodom završetka istraživanja koje je analiziralo izvore zagađenja i stanje kvaliteta površinskih voda. Istraživanje je pokazalo da, iako je dio toka Une unutar Nacionalnog parka zaštićen, rijeka i dalje trpi posljedice ljudskih aktivnosti, uključujući otpadne vode i nelegalnu gradnju uz obalu.

Stručnjaci naglašavaju da zaštita Une zahtijeva sistematski i koordinirani pristup – stalno praćenje kvaliteta vode, uklanjanje nelegalnih objekata, edukaciju lokalnog stanovništva i pojačani nadzor nad zagađivačima.

Una nije samo prirodni resurs, već i turistički biser regije. Njena očuvanost je ključna za ekosistem i razvoj turizma, pa je poruka konferencije jasna: hitno djelovanje je neophodno da rijeka zadrži svoj prirodni i estetski potencijal za buduće generacije.

# BIHAĆ
# UNA
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