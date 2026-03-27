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MUP KS

Izmjena režima saobraćaja na području Ilidže u nedjelju zbog vjerskog skupa "Križni put 2026"

Alternativni pravci za vrijeme obustave saobraćaja su: Stup - Rajlovac - Reljevo - Dobroševići - Ahatovići - Doglodi i obratno

Izmjena saobraćaja na Ilidži. Facebook

Dž. R.

27.3.2026

Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo dalo je saglasnost o izmjeni režima saobraćaja na području Ilidže na zahtjev župe "Uznesenje Blažene Djevice Marije" na Stupu 29. marta.

Radi se o vjerskom skupu u pokretu "Križni put 2026".

MUP KS navodi da se radi o saobraćajnicama Nikole Šopa, Bojnička, Uglješe Uzelca, Doglodi, Bare kod Stupa, Mehe Porobića, Fridriha Kacera, Trg Oteškog bataljona, Frane Vuletića, Cap Anamur, Oteška te Azići (od crkve na Stupu - Doglodi - do crkve u "Karmelu").

Privremenu obustavu saobraćaja vršit će policijski službenici Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo u terminu od 13 do 17:30 sati.

Alternativni pravci za vrijeme obustave saobraćaja su: Stup - Rajlovac - Reljevo - Dobroševići - Ahatovići - Doglodi i obratno.

- Apelujemo na sve učesnike u saobraćaju da poštuju naređenja ovlaštenih službenih osoba u vrijeme realizacije ovih aktivnosti - navodi MUP KS.

# ILIDŽA
# SAOBRAĆAJ
# MUP KS
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