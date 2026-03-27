Sindikat zaposlenih u MO i civilnih lica u službi u OS BiH i Sindikat službe za strance oglasili se povodom najavljenog protesta

Sindikalno udruženje zaposlenih u Ministarstvu odbrane i civilnih lica u službi u Oružanim snagama BiH i Sindikat Službe za poslove sa strancima BiH oglasili su se povodom najavljenog protesta planiranog za 31. mart 2026. godine. U zajedničkom saopćenju istaknuto je da su članovi ovih sindikata dovedeni u situaciju da ni sami ne znaju da li da prisustvuju najavljenim aktivnostima, iako dijele nezadovoljstvo zaposlenih.

- Način organizovanja samog protesta, kao i javni istupi predsjednika Samostalnog sindikata državnih službenika i zaposlenika u institucijama BiH, kojim se pozivaju svi zaposleni u institucijama BiH da se pridruže, doveo je ostale sindikate u poziciju da ne znaju kako pristupiti najavljenim aktivnostima, iako dijelimo isto nezadovoljstvo - navodi se u saopćenju.

Pravi rezultat

Sindikati naglašavaju da pravi rezultat iskazivanja nezadovoljstva zaposlenih može biti postignut samo uključivanjem i zajedničkim djelovanjem svih sindikalnih udruženja koja zastupaju zaposlene u institucijama na nivou Bosne i Hercegovine.

- Postavlja se pitanje: da li ovakav pristup treba da dovede do organizacije više pojedinačnih protesta ili je trebalo sve to zajedničkim snagama učiniti? Jasno se ograđujemo od tvrdnji i nastupa u kojima se ovaj sindikat predstavlja kao da zastupa sve zaposlene u institucijama BiH - navode iz sindikata.

Zastupanje interesa

U saopćenju se podsjeća da navedeni sindikat nije u mogućnosti samostalno zastupati interese svih zaposlenih, već isključivo stavove svojih članova.

- Činjenica da je ovaj Sindikat potpisnik Kolektivnog ugovora ne daje mu pravo da govori u ime svih zaposlenih u institucijama BiH, jer nisu svi zaposleni članovi Samostalnog sindikata državnih službenika i zaposlenika u institucijama BiH, nego i drugih sindikata koji egzistiraju u institucijama na nivou Bosne i Hercegovine i imaju svoje legitimne predstavnike - naglašeno je.

Sindikati također upozoravaju da ako zaista postoji namjera da se u potpunosti zastupaju interesi svih zaposlenih u institucijama BiH, trebalo je poslati dopis i uključiti sva sindikalna udruženja u zajedničko djelovanje, što do sada nije urađeno. Na ovaj način, nijedan zaposlenik ili državni službenik, član bilo kojeg drugog sindikata osim Saveza sindikata policijskih agencija BiH i sindikata Uprave za indirektno oporezivanje, koji djeluju na državnom nivou, nema saglasnost, potvrdu ili dogovor da prisustvuje protestu, što bi za poslodavca predstavljalo neopravdano odsustvo.

- Naši sindikati zastupaju nemali broj zaposlenih čiji interesi nisu konsultovani niti uključeni u najavljene aktivnosti. Ovakav pristup ne odražava stvarni konsenzus zaposlenih i ne može adekvatno pokazati stvarni nivo nezadovoljstva - istaknuto je u saopćenju.

Zaključak je da se sve buduće aktivnosti koje se tiču zaposlenih u institucijama BiH moraju planirati i provoditi uz poštovanje i uvažavanje svih sindikalnih udruženja koja egzistiraju na nivou institucija Bosne i Hercegovine, jer samo na taj način mogu biti legitimne i efikasne.