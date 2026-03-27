Ana Trišić-Babić kaže da je zaduženje RS od milijardu KM na Londonskoj berzi uspjeh "velik kao kuća"

Bh. entitet Republika Srpska jučer se zadužio na Londonskoj berzi za 500 miliona eura.

Kamata na ovaj kredit je visokih 6,25 posto, a SNSD-ovci sad ovo veliko zaduženje pokušavaju predstaviti kao veliki uspjeh.

U tom kontekstu zanimljiva je izjava bivše v.d. predsjednice RS Ane Trišić-Babić.

- Kao što svaki čovjek zna da banka daje kredit samo onima za koje je sigurna da su sposobni da ga vrate, tako i naši ljudi znaju da investitori ulažu samo tamo gdje je sigurno, stabilno i odgovorno vođeno - istakla je Trišić Babić za Srnu komentirajući jučerašnju prodaju euroobveznica na međunarodnom tržištu kapitala.

Ona kaže da su "pale u vodu" i priče opozicije u RS.

- To što opozicija u svojoj ostrašćenosti to ne vidi govori samo koliko su uskogrudi i zaslijepljeni političkom mržnjom. Neka objasne narodu jednu jednostavnu stvar – ko daje milijardu eura ponuda nekome ko je, kako oni tvrde, propao ili bankrotirao? - navela je Trišić-Babić.