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BIVŠA V.D. PREDSJEDNICE

Ana Trišić-Babić kaže da je zaduženje RS od milijardu KM na Londonskoj berzi uspjeh "velik kao kuća"

Kamata na ovaj kredit je visokih 6,25 posto

Ana Trišić-Babić. Dejan Rakita / PIXSELL

M. Až.

27.3.2026

Bh. entitet Republika Srpska jučer se zadužio na Londonskoj berzi za 500 miliona eura.

Kamata na ovaj kredit je visokih 6,25 posto, a SNSD-ovci sad ovo veliko zaduženje pokušavaju predstaviti kao veliki uspjeh.

U tom kontekstu zanimljiva je izjava bivše v.d. predsjednice RS Ane Trišić-Babić.

- Kao što svaki čovjek zna da banka daje kredit samo onima za koje je sigurna da su sposobni da ga vrate, tako i naši ljudi znaju da investitori ulažu samo tamo gdje je sigurno, stabilno i odgovorno vođeno - istakla je Trišić Babić za Srnu komentirajući jučerašnju prodaju euroobveznica na međunarodnom tržištu kapitala.

Ona kaže da su "pale u vodu" i priče opozicije u RS.

- To što opozicija u svojoj ostrašćenosti to ne vidi govori samo koliko su uskogrudi i zaslijepljeni političkom mržnjom. Neka objasne narodu jednu jednostavnu stvar – ko daje milijardu eura ponuda nekome ko je, kako oni tvrde, propao ili bankrotirao? - navela je Trišić-Babić.

# SNSD
# ZADUŽENJE
# RS
# ANA TRIŠIĆ BABIĆ
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