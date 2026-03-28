Nadležne službe u pripravnosti zbog porasta vodostaja i plavljenja u Brčko distriktu BiH

Usljed obilnih padavina koje su zahvatile područje Brčko distrikta BiH u protekla 24 sata, došlo je do porasta vodostaja rijeka Brke i Tinje sa pritokama, što je na pojedinim lokacijama prouzrokovalo izlijevanje vode iz korita i plavljenje zemljišta i putnih komunikacija.

Prema informacija sa terena, voda se tokom noći izlila u nižim dijelovima MZ Brka, Boće, Palanka, Donji Zovik, Omerbegovača, Bijela i ostalim MZ u slivu rijeke Tinje, gdje je došlo do plavljenja poljoprivrednog zemljišta, dvorišta i dijela lokalnih puteva.

Pripadnici Pododjeljenja za zaštitu i spašavanje Odjeljenja za javnu sigurnost Vlade Brčko distrikta BiH, u saradnji sa Odjeljenjem za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, od juče u večernjim satima su na terenu, gdje kontinuirano prate stanje vodostaja, obilaze ugrožena područja i po potrebi vrše ispumpavanje vode iz ugroženih objekata u skladu sa svojim ovlaštenjima.

Angažovane su i službe JP „Putevi Brčko“ doo Brčko i JP „Komunalno Brčko“ koje prate stanje na terenu iz domena svojih nadležnosti.

Dana 28.03.2026 godine u jutarnjim časovima održan je sastanak nadležnih službi zaštite i spašavanja povodom trenutne situacije. Sastanku su prisustvovali šef Odjeljenja za javnu sigurnost Egrin Huseinović i šef Odjeljenja za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Amir Softić sa nadležnim šefovima odsjeka.

Prema trenutno raspoloživim informacijama nema većih materijalnih šteta, dok su nadležne službe u stalnoj pripravnosti i prate stanje na vodostajima.

Građanima koji žive u blizini rječnih tokova preporučuje se dodatni oprez i praćenje zvaničnih informacija nadležnih službi.

Službe zaštite i spašavanja, u komunikaciji sa operativno komunikacijskim centrom (OKC) kontitinuirano prate stanje na terenu, te će javnost blagovremeno biti informisana o svim daljim promjenama i aktivnostima na terenu koji vode nadležne službe.

U slučaju potrebe i angažovanja lica zaštite i spašavanje, građani se mogu obratiti na brojeve telefona operativno komunikacijskog centra 121 i 123, saopećno je.