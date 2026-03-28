Pilav: Moja Facebook stranica bila je meta hakerskog napada, više ne postoji

Direktor Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu Alen Pilav objavio je na svom Facebook profilu da njegova Facebook stranica na kojoj je informirao o radu KCUS-a više ne postoji.

- Prema informacijama koje imam, riječ je o hakerskom napadu i tendencioznom brisanju stranice, što sam već prijavio. Očekujemo da se utvrdi šta se desilo i da se stranica vrati. Ta stranica nije bila samo moj profesionalni profil, koji sam otvorio kada sam imenovan za v.d. generalnog direktora u novembru 2023. godine, na 6 mjeseci, nego mjesto gdje ste mogli vidjeti dio konkretnih rezultata i promjena koje smo proveli na KCUS-u od kada sam defintivno imenovan na zakonski mandat 1. avgusta prošle godine.

Istakao je da je na tom profilu objavio sljedeće segmente: "da smo napravili napredak u organizaciji transplantacije s većim brojem procedura nego ranije, liste čekanja se skraćuju jer uposlenici rade prekovremeno, vikendom, pa čak i u dvije smjene tamo gdje je najteže, nabavlja se nova oprema za sve klinike, preseljavamo klinke u nove prostore s potpuno novom opremom, poboljšavamo uslove za pacijente, uvodi se red u finansije i odgovorno trošimo novce osiguranika, ali ne štedimo na pacijentima da bih prikazao milione na računu, ostvarili smo kontakte s više univerzitetskih klinika širom svijeta s kojima pokrećemo saradnju, povećavan broj edukacija naših uposlenika, uvedena je elektronska evidencija prisustva na poslu kako bi se pošteni rad vrijednih radnika platio, a ujedno da isključimo mogućnost zloupotrebe".

- Ovo je samo dio onoga što smo uradili i što sam objavio. To su činjenice. Očigledno je da to što smo napravili i popravili nekima strašno smeta. Očigledno da se neko počinje baviti KCUS-om samo u izbornoj godini, što je žalosno, jer su imali šansu da pokažu šta znaju i šta su mogli učiniti za razvoj KCUS-a u prethodnim godinama, a ne da ga devastiraju u svakom pogledu. Pokušaj da se ugasi ovaj kanal putem kojeg sam prikazavao rezultate i pozitivne stvari u KCUS-u, mi daje još veću snagu i govori mi da sam na pravom putu, tako da neće promijeniti ništa samo će me još više motivisati. Neće me zaustaviti. Neće nikoga od cijelog tima menadžmenta i cijelog KCUS-a zaustaviti. Nastavljamo i dalje - s identičnom energijom i radom ali i sa još revnosnijim informisanjem javnosti svim mogućim kanalima komuniciranja - naveo je Pilav.