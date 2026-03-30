„Planet Soft“ se žalio, donosimo detalje: Rokovi će ipak srušiti biometriju?

Glasači u Bosni i Hercegovini bi na Općim izborima u oktobru ove godine najvjerovatnije ipak mogli glasati bez biometrijske tehnologije i skenera. Grupacija predvođena kompanijom „Planet Soft“ se žalila na odluku Centralne izborne komisije (CIK), kojom je odbačena njihova ponuda, saznaje „Dnevni avaz“.

CIK je 19. marta odabrao biometrijsku tehnologiju i skenere kompanije „Smartmatic“, čija ponuda je bila 17 miliona skuplja od ponude banjalučkog „Planet Softa“, a rok za isporuku duži za 49 dana. Danas ističe desetodnevni rok za predaju žalbi na odluku CIK-a.

Rok ističe

Nezvanično saznajemo da je u žalbi CIK-u navedeno da izabrani „Smartmatic“ nije dostavio ispravne reference, niti je dokazao tehničku usklađenost sa zahtjevima tendera. Navodi se i da je CIK favorizovao izabranog ponuđača, i priznao mu identične stvari koje su osporene „Planet Softu“. Žalbom je „Planet Soft“ ukazao da je CIK favorizovao izabranog ponuđača, te pogrešno primijenio Zakon o javnim nabavkama BiH.

Tenderom je utvrđeno da se testirana oprema, i spremna za upotrebu, mora dostaviti gradskim i općinskim izbornim komisijama najkasnije 27. septembra. Da bi izabrani „Smartmatic“ na vrijeme dostavio opremu, ugovor s CIK-om mora biti potpisan najkasnije 26. aprila. Teško da će se to desiti, jer CIK ima pet dana da usvoji ili odbaci žalbu „Planet Softa“, u periodu uskršnjih praznika. Ako odbaci žalbu, dužan je proslijediti odluku i dokumentaciju Uredu za rješavanje žalbi (URŽ) BiH. U izuzetno složenim predmetima, ovaj Ured ima rok i do dva mjeseca da odluči u predmetu. Njegove odluke su konačne, pa se protiv njih može jedino pokrenuti upravni spor pred Sudom BiH.

Trećerangirani ponuđač

Da ponuda firme „Smartmatic“ ne zadovoljava tehnički minimum tendera, za „Dnevni avaz“ tvrdi i Anis Škamo, direktor „Artco Company“. Ova kompanija predvodi trećerangiranu grupu ponuduđača, koja nudi tehnologiju četiriju renomiranih američkih i jedne njemačke kompanije.

Zaposlenici „Artco Company“ su pregledali ponudu i utvrdili da izabrana kompanija nije ponudila CIK-u vlasništvo nad izvornim kodom, već samo upravljanje lokalizovanom verzijom koda, navodi on. Objašnjava da to znači da CIK neće samostalno upravljati kodom, odnosno izborima.

Dodaje da izabrana kompanija nije dostavila ni adekvatnu industrijsku sigurnosnu dozvolu za upravljanje tajnim podacima, te da je ponudila i znatno jeftinije skenere upola slabije rezolucije od one tražene tenderom.

- Uprkos tome, nisam siguran da ćemo se žaliti, jer ne znam šta bi žalba promijenila - navodi Škamo i objašnjava da bi čak i ako bi žalba bila usvojena, rokovi za žalbu onemogućili njegovu kompaniju da isporuči opremu u obećanom roku.