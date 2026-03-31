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U današnjem "Dnevnom avazu" čitajte: Kraj rata neizvjestan

SAD “u ozbiljnim razgovorima s novim i razumnijim režimom“ u Iranu, tvrdi Tramp

Naslovnica današnjeg "Dnevnog avaza". Avaz

Avaz.ba

31.3.2026

U današnjem izdanju "Dnevnog avaza", najtiražnijeg dnevnog lista u BiH, čitajte: Kraj rata neizvjestan.

Američki državni sekretar Marko Rubio kaže da se administracija mora pri premiti za “mogućnost” da pregovori propadnu, nakon što je američki predsjednik Donald Tramp (Trump) izjavio da se razgovori vode s “razumnijim” iranskim režimom.

Iran je eskalirao napade na infrastrukturu napadom na postrojenje za vodu i električnu energiju u Kuvajtu, a rafinerija nafte je zapaljena u sjevernom izraelskom gradu Haifi nakon iranskog raketnog napada.

Zmajevi bi večeras mogli ispisati historiju: Italija mora pasti u grotlu Zenice.

Aktuelizirana jedna od spornih tema: Politika ne smije ugroziti Južnu interkonekciju.

Saznajte šta donosi američka „Godišnja procjena prijetnji“. U dokumentu se posebno ističe kako Rusija podržava secesiju RS.

Upitna zakonitost direktora GRAS-a. Vlada KS uporna da samo Mujagić može voditi GRAS.

Bolji usloviu urodili plodom: Sve manje medicinara iz BiH odlazi u EU.

Semin Alajbegović, otac Kerima Alajbegovića, ekskluzivno je govorio za “Avaz” uoči odlučujuće utakmice. Također, razgovarali smo i s građanima Bugojna.

Vojnopolitički analitičar Hamza Višća za „Avaz“ je govorio o sukobu na Bliskom istoku. Tvrdi da će se rat okončati brže nego što se očekuje.

Odlazak kuma nakon još jednog „prljavog intervjua“: Ostati s Konakovićem sada je i pravosudni rizik.

Amila Zukić, oboljela od akutne intermitentne porfirije, za „Avaz“ je govorila o svojoj borbi.

Hoće li rat u Iranu dovesti do kraja "dubaijskog ludila", čitajte na stranama globusa.

Na stranama crne hronike čitajte o slučaju navođenja maloljetnica na prostituciju potresao državu.

Na kulturnim stranama saznajte više o izložbi "Nevidljivi u miru" koja je postavljena u Brezi.

Donosimo vam i intervju sa jednim od simbola plasmana na Mundijal u Brazilu Izetom Hajrovićem.

Svoj primjerak "Dnevnog avaza" možete kupiti na kioscima širom Bosne i Hercegovine.

Današnje printano izdanje čitajte i na digitalnoj platformi na ovom linku: https://avaz.pressreader.com/.

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