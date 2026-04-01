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ŠEF DELEGACIJE EU U BIH

Soreka čestitao Zmajevima: "Navijat ću za BiH na Svjetskom prvenstvu"

Pobijedila je bolja ekipa, poručio je

Luiđi Soreka. Ustupljena fotografija

M. Až.

1.4.2026

Šef Delegacije i specijalni predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini, Italijan Luigi Soreca, uputio je čestitke Bosni i Hercegovini povodom plasmana na Mundijal.

- Kakva utakmica! Velike čestitke BiH! Pobijedila je bolja ekipa! Naravno, žao mi je što Italija ponovo propušta Svjetsko prvenstvo. Ali vidjeti sreću prijatelja i kolega iz BiH i šta im plasman znači više nego nadoknađuje to - rekao je Soreca.

On je dodao da će pratiti Zmajeve i navijati za njih tokom Svjetskog prvenstva.

# ZMAJEVI
# BIH
# LUIGI SORECA
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