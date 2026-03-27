Soreka: Nemam saznanja koja ima Izetbegović; BiH je kao Ferrari s podignutom ručnom kočnicom

Na početku razgovora, ambasador Soreka je komentarisao izjavu Bakira Izetbegovića o navodnim opasnim dešavanjima u Banjoj Luci, poručivši da takva saznanja nema.

U fokusu razgovora bili su i plan rasta, izborna godina, kao i odnos domaćih vlasti prema obavezama na putu ka Evropskoj uniji, piše federalna.ba .

Šef Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Luiđi Soreka (Luigi Soreca) u Dnevniku D govorio je o zastoju na evropskom putu BiH, izgubljenim sredstvima iz evropskih fondova, političkim blokadama i nedostatku reformi.

- Imao sam priliku da čujem tu izjavu predsjednika SDA, ali ja takvih saznanja nemam. Mislim da smo vjerovatno ušli u predizbornu fazu i da ćemo u tom periodu slušati više sličnih poruka.“

Naglašava da je fokus Evropske unije na stabilnosti i izborima.

- Mi sa svoje strane radimo na pripremi terena za izbore, uključujući i uvođenje izbornih tehnologija, ali moj primarni zadatak ostaje približavanje Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji.“

Evropski put BiH: između zastoja i propuštenih prilika

Govoreći o evropskom putu, Soreka priznaje da je proces usporen i da nedostaje političke energije.

- Evropsko vijeće je dalo zeleno svjetlo za otvaranje pregovora uz određene uslove, od kojih su neki ispunjeni, ali se zbog krize izgubila politička volja i duh.“

Podsjeća da su jednostavni koraci ostali neispunjeni.

- Preostala su dva zakona iz oblasti pravosuđa i imenovanje glavnog pregovarača, ali nažalost ništa od toga nije urađeno. Mi smo bili spremni da pokrenemo međuvladinu konferenciju, ali smo ostali razočarani jer nije bilo napretka i time je propuštena važna prilika.“

Izborna godina kao izgovor

Smatra da fokus političara nije na reformama, već na kampanji.

- Nakon brojnih sastanaka sa političarima, imam utisak da je njihova pažnja preusmjerena na politička prepucavanja i pripreme za izbore.“

Dodaje da to nije opravdanje za zastoj.

- Često čujem da smo u izbornoj godini, ali za mene je to izgovor – ne bismo smjeli gubiti vrijeme.“

Plan rasta i novac koji se gubi

Posebno upozorava na konkretne finansijske posljedice.

- Evropska unija je ponudila više od milijardu eura kroz reformsku agendu, ali su zbog kašnjenja sredstva već umanjena za 108 miliona eura. Od usvajanja reformske agende nismo vidjeli puno djelovanja. Doslovno sam proganja ministre kako bismo to izgurarali, ali nisam vidio da se išta značajno uradilo.“

Naglašava da bi gubici mogli rasti.

- Ako ne bude djelovanja, može doći do dodatnog smanjenja sredstava, čak do 400 miliona eura do kraja godine. Potrebno je potpisati i ratifikovati dva standardna finansijska sporazuma, a to nisu nemogući zahtjevi.“

Blokade i politička odgovornost

Na pitanje o odgovornosti za zastoj, kaže da ona postoji na više nivoa.

- Svi nose dio odgovornosti, ali neki više, posebno oni koji promovišu anti-evropski narativ. Zbog nedostatka volje nema odluka, a bez odluka nema napretka na evropskom putu.“

Dezinformacije i odnos prema EU

Govoreći o euroskepticizmu, upozorava na utjecaj pogrešnih narativa.

- Propaganda i dezinformacije utječu na javno mnijenje, ali činjenice pokazuju da 73 posto građana podržava članstvo u EU, od toga preko 50 posto u Republici Srpskoj.“

Naglašava iskrenost evropske ponude.

- Nemamo skrivene interese – vjerujemo da Bosna i Hercegovina pripada Evropskoj uniji i da je to njen prirodan put.“

Problemi prijevoznika i moguća rješenja

Osvrnuo se i na problem bh. prijevoznika u EU.

- Ovo nije samo sigurnosno pitanje, već i ekonomsko, jer 73 posto izvoza ide prema državama članicama EU.“

Navodi da se radi na rješenjima.

- U kratkom roku tražimo rješenja u okviru postojećih pravila, a dugoročno su potrebne izmjene zakonodavstva na evropskom nivou. Organi vlasti trebaju razgovarati sa svojim susjedima.“

Javni servis kao demokratski prioritet

Soreka upozorava i na stanje javnog emitera.

- Za javni servis je predviđeno 22 miliona eura, ali se sredstva ne koriste jer nema napretka u realizaciji reformske agende.“

Naglašava njegovu važnost.

- Apelujem na domaće institucije da nađu rješenje. Ukoliko bi se ugasio, ovo bi bila jedina zemlja u Evropi bez javnog emitera. Javni servis je temelj demokratskih procesa.“

"Ferrari sa podignutom ručnom"

Na kraju, slikovito opisuje stanje u državi.

- Bosna i Hercegovina ima ogroman potencijal, ali je kao Ferrari sa podignutom ručnom kočnicom.“

Dodaje da rješenje postoji.

- Evropski put i reformska agenda su jedini način da se ta kočnica spusti i da se zemlja pokrene naprijed.“