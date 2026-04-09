U subotu svečana promocija novih hafiza Islamske zajednice u BiH

U Gazi Husrev-begovoj džamiji u Sarajevu u subotu, 11. aprila, bit će održana svečana promocija hafiza koji su u 2025. godini uspješno položili hifz pred Komisijom za polaganje hifza Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.

Ovom prilikom bit će promovisan 31 hafiz i 20 hafiza, a programom je planirano da svečanosti prisustvuje i reisul-ulema Islamske zajednice u BiH Husein-ef. Kavazović.

Osim njega, prigodno će se obratiti i direktor Uprave za vjerske poslove Rijaseta Islamske zajednice i predsjednik Komisije za polaganje hifza dr. hfz. Mensur-ef. Malkić.

Program počinje nakon podne-namaza, a izjave za medije su planirane u 12.45 sati.