U Švedskoj promovirana knjiga „Jedinstvo u raznolikosti“ mr. Sahudina Kačara

U organizaciji Ambasade Bosne i Hercegovine u Švedskoj, 3. marta, u veličanstvenoj Baroknoj sali Historijskog muzeja u Štokholmu održan je diplomatski prijem povodom Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine.

Svečanosti su prisustvovali predstavnici više od 40 ambasada, članovi švedskog parlamenta, predstavnici institucija Kraljevine Švedske, akademske i kulturne zajednice, kao i brojni građani porijeklom iz Bosne i Hercegovine koji žive i djeluju u Švedskoj.

„Signa et Insignia Bosnae“

Prisutnima se se obratili ambasador Bosne i Hercegovine u Švedskoj Bojan Šošić, te u ime Ministarstva vanjskih poslova Kraljevine Švedske Karl Mihael Grans (Carl Michael Gräns), zamjenik šefa Odjela za Evropu i Sjevernu Ameriku.

Posebnu simboličku dimenziju događaju dala je izložba „Signa et Insignia Bosnae“, autora Adisa Eliasa Fejzića i Danisa Lana Fejzića, koja kroz umjetnički izraz tematizira bogato historijsko i kulturno naslijeđe Bosne i Hercegovine.

U kulturnom programu nastupili su Kanita Kahrimanović (flauta), Senad Kačar (gitara i vokal) i Mona Rosell (violina i vokal). Njihov pažljivo pripremljen i umjetnički snažan muzički program posebno osmišljen za ovu priliku oduševio je prisutne i dodatno obogatio svečanu atmosferu.

„Jedinstvo u raznolikosti“

Centralni dio programa bio je posvećen pisanoj riječi. Tokom svečanosti promovirana je knjiga snažnog simboličkog naslova „Jedinstvo u raznolikosti“, autora mr. Sahudina Kačara, koja je već samim naslovom privukla posebnu pažnju prisutnih.

O knjizi su nadahnuto govorili ambasador Bojan Šošić, prof. dr. Hazim Bašić, moderator promocije prof. Adnan Muratović, predsjednik Saveza bosanskohercegovačkih udruženja u Švedskoj, kao i sam autor. U svojim obraćanjima istakli su važnost proučavanja, očuvanja i afirmacije bogate, hiljadugodišnje kulturne baštine i tradicije Bosne i Hercegovine.

Svečani program zaključen je nastupom folklornog ansambla KUD-a „Zlatni behar“, koji je svojim nastupom dodatno podsjetio na živu i raznoliku kulturnu tradiciju Bosne i Hercegovine.