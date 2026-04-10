Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

BRANI ZASTUPNIKA

Elek uz mrzitelja ljiljana Vukanovića, prijetio Komšiću: Trebat će ti pasoš da dođeš na Jahorinu ili u Trebinje

Čuj ti da svojataš našu Jahorinu govedo migrantsko, jedan je od komentara na Elekovoj objavi

Nedeljko Elek i Zvonko Komšić. Facebook

M. P.

10.4.2026

Nakon što je gostovanje Nebojše Vukanovića u četvrtak ujutro, 9. aprila, na BHRT-u izazvalo politički potres, u hajku protiv voditelja Zvonka Komšića uključio se i jedan od najodanijih saradnika Milorada Dodika, predsjednik Nadzornog odbora Olimpijskog centra Jahorina, Nedeljko Elek.

Elek, poznat po britkom jeziku politike SNSD-a, nije birao riječi odgovarajući Komšiću na opasku da bi oni koji ne navijaju za BiH trebali sreću potražiti u Srbiji.

Njegova poruka, međutim, otišla je korak dalje od pukog navijačkog prepucavanja i direktno udarila u temelje države.

Ova objava izazvala je buru komentara i rekacija koji su napali Eleka i stali u odbranu Komšića.

- "Pa zar ti još nije jasno da vas u Srbiji ne žele pa ne možete ići tamo. Teško vama, nigdje niste pristali gurate se negdje gdje vas neće. Žalosno nigdje ponosa", "Hajde više, prestani prijetiti već uradi. Da vidimo. Čuj ti da svojataš našu Jahorinu govedo migrantsko", "Nedeljko volio bih da me lično ti zaustaviš i tražiš pasoš na Jahorini. Da te vidim turčine", "U Vojkoviće ćeš ti", "Za to mu** trebaju" - samo su neki od komentara.

# ZVONKO KOMŠIĆ
# NEDELJKO ELEK
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (35)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.