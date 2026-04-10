Elek uz mrzitelja ljiljana Vukanovića, prijetio Komšiću: Trebat će ti pasoš da dođeš na Jahorinu ili u Trebinje

Nakon što je gostovanje Nebojše Vukanovića u četvrtak ujutro, 9. aprila, na BHRT-u izazvalo politički potres, u hajku protiv voditelja Zvonka Komšića uključio se i jedan od najodanijih saradnika Milorada Dodika, predsjednik Nadzornog odbora Olimpijskog centra Jahorina, Nedeljko Elek.

Elek, poznat po britkom jeziku politike SNSD-a, nije birao riječi odgovarajući Komšiću na opasku da bi oni koji ne navijaju za BiH trebali sreću potražiti u Srbiji.

Njegova poruka, međutim, otišla je korak dalje od pukog navijačkog prepucavanja i direktno udarila u temelje države.