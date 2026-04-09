BHT1 se oglasio: Vukanović umjesto poštovanja i pružene ruke, crta metu na čelo Komšiću i redakciji

Redakcija jutarnjeg programa BHT1 "Jutro za sve" uputila je javnu podršku svom kolegi Zvonku Komšiću nakon dešavanja u emisiji tokom intervjua sa Nebojšom Vukanovićem.

U saopćenju ističu da kao kolektiv stoje uz Komšića i njegov profesionalni integritet, naglašavajući da se u svom radu vode principima objektivnog i odgovornog novinarstva.

- Važno je naglasiti da javnost ima priliku sama procijeniti činjenice, imajući u vidu da je sve zabilježeno u intervju sa Nebojšom Vukanovićem. U jutarnjem programu "Jutro za sve" uvijek se vodimo principima objektivnog i profesionalnog novinarstva.

Prijetnje i napadi

Najoštrije osuđujemo prijetnje i napade na Zvonka Komšića. Poređenje naše uređivačke politike sa režimom Ante Pavelića i kvislinške, fašističke NDH, odgovorne za smrt stotine hiljada Srba i drugih naroda je nedopustivo! Antifašizam je naše načelo!

Novak Đoković je bio srčan na Bilinom Polju, pa nije ništa manje Srbin zbog toga. Pokojni Duško Vujošević je rekao "Bosnu bih vodio bez jedne noge", pa nije ništa manje legenda jugoslovenske i srpske košarke. To bi trebalo da su uzori. Možda i jesu, ko zna?

Crtanje mete

Gospodin Vukanović, umjesto poštovanja i pružene ruke, crta metu na čelo čovjeku i redakciji koja je promptno osuđivala svaki napad na njega u prethodnom periodu. Zato što smo ljudi. Ucjenjuje BHRT prijeteći da će bojkotovati našu kuću ako novinar ne bude sankcioniran? Taj rezon neodoljivo podsjeća na rezon onih političara protiv kojih se, kako sam kaže, bori godinama.