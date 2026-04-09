Delibašić stao u odbranu Komšića: Napadi na Zvonka su napadi na zdrav razum, novinarsku etiku i profesionalizam

Danko Delibašić urednik i voditelj "Jutra za sve" komentirao je koji je za Jutarnji program BHT1 jutros dao predsjednik Liste "Za pravdu i red" Nebojša Vukanović i naglasio da su napadi na novinara Komšića, napadi na zdrav razum, novinarsku etiku i profesionalizam.

Njegovo saopćenje prenosimo u cjelosti.

- Urednički potpis emisije je kolege Zvonka Komšića i mene, Danka Delibašića. Mučno je posmatrati i slušati osude na račun mog kolege Komšića, a naročito jer je s jednim ili dva obična i logična pitanja razotkrio i ukazao, kao mnogo puta do sada, licemjerje još jednog u nizu političara u Bosni i Hercegovini. Kada Zvonko to radi, on ne gleda ni vjeru ni naciju. Sve ih autentično i jednako posprema, bez preferenci ko se kako zove i iz kojeg je entiteta. To kažem jer znam da njega možete pitati koliko je srčan i otvoren prema komšijama i komšiluku.

Siguran sam i da bi najsretniji bio da je gospodin Vukanović izjavio "Da, navijaću za BiH" i na to dodao da je to njegova zemlja i da tu živi 300 godina. Poslao bi poruku svim građanima BiH iz entiteta RS koji su navijali za BiH protiv Italije, da je to u redu i da zbog toga nisu izdajnici. Pokazao bi da je spreman otkloniti mentalne barijere i barikade i stati iza svoje politike koja je najčešće koncipirana na temelju zajedniĉkog koračanja naprijed. Bez dileme sam da takvim postupanjem ne bi sebi nanio štetu ni u kojoj mjeri.