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NAKON SKANDALA VUKANOVIĆA

Delibašić stao u odbranu Komšića: Napadi na Zvonka su napadi na zdrav razum, novinarsku etiku i profesionalizam

Siguran sam i da bi najsretniji bio da je gospodin Vukanović izjavio "Da, navijaću za BiH" i na to dodao da je to njegova zemlja

Danko Delibašić. Facebook

Dž. R.

9.4.2026

Danko Delibašić urednik i voditelj "Jutra za sve" komentirao je  koji je za Jutarnji program BHT1 jutros dao predsjednik Liste "Za pravdu i red" Nebojša Vukanović i naglasio da su napadi na novinara Komšića, napadi na zdrav razum, novinarsku etiku i profesionalizam.

Njegovo saopćenje prenosimo u cjelosti.

- Urednički potpis emisije je kolege Zvonka Komšića i mene, Danka Delibašića. Mučno je posmatrati i slušati osude na račun mog kolege Komšića, a naročito jer je s jednim ili dva obična i logična pitanja razotkrio i ukazao, kao mnogo puta do sada, licemjerje još jednog u nizu političara u Bosni i Hercegovini. Kada Zvonko to radi, on ne gleda ni vjeru ni naciju. Sve ih autentično i jednako posprema, bez preferenci ko se kako zove i iz kojeg je entiteta. To kažem jer znam da njega možete pitati  koliko je srčan i otvoren prema komšijama i komšiluku.

Siguran sam i da bi najsretniji bio da je gospodin Vukanović izjavio "Da, navijaću za BiH" i na to dodao da je to njegova zemlja i da tu živi 300 godina. Poslao bi poruku svim građanima BiH iz entiteta RS koji su navijali za BiH protiv Italije, da je to u redu i da zbog toga nisu izdajnici. Pokazao bi da je spreman otkloniti mentalne barijere i barikade i stati iza svoje politike koja je najčešće koncipirana na temelju zajedniĉkog koračanja naprijed. Bez dileme sam da takvim postupanjem ne bi sebi nanio štetu ni u kojoj mjeri.

Mene da pitate, kad Bosne nema, za koga navijam, recimo na završnici olimpijskog košarkaškog turnira, bez ustručavanja bih rekao za Srbiju, Sloveniju, Hrvatsku... Mislim da bi tako odgovorio i kolega Komšić.

Napadi na Zvonka, napadi su na zdrav razum, novinarsku etiku i profesionalizam, ali najprije ilustruju jednu tešku i sumornu retoriku u političkom blatu naše zemlje. Napadi stižu na adresu čovjeka čije svako pitanje za ambiciju ima poboljšanje uslova u Bosni i Hercegovini, ali i poboljšanje atmosfere svakodnevnice običnog čovjeka. Svako pitanje je sročeno s dobrom namjerom. Nažalost, odgovori su ti koji nas dijele i razdvajaju. Decenijama! Odgovori, riječi i nedjela onih koji bi trebalo da su najbolji među nama.

Ježim se i gnušam zbog svakog napada na Zvonka Komšića. Osjećam moralnu potrebu da osudim sve te zle i manipulativne jezike profesionalnih blokadera bilo kakvog razvoja BiH, koji će prešutjeti i zażmiriti na stvarnu nepravdu, a infantilno "braniti" nekog ko nije ni napadnut. Neka ih je sram i stid, kazao je Delibašić.

# DANKO DELIBAŠIĆ
# ZVONKO KOMŠIĆ
# NEBOJŠA VUKANOVIĆ
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