Tankeri u Hormuzu, berze variraju: Gorivo ostaje kritično

im berzama jučer su ponovo rasle na približno 100 dolara po barelu, nakon naglog pada prethodnog dana zbog vijesti o postizanju primirja između SAD i Irana. Raspoloženje se promijenilo nakon što je novinska agencija „Tasnim“, pozivajući se na upućeni izvor, izvijestila da bi se Iran mogao povući iz primirja koje podržavaju SAD ako Izrael nastavi s onim što je opisano kao kršenje u Libanu. Iranski mediji su također izvijestili da je tranzit naftnih tankera kroz Hormuški moreuz ponovo obustavljen nakon izraelskih napada na Liban, uprkos tome što su dva tankera sigurno prošla ranije nakon objave prekida vatre.

Definisanje cijena

Jučer je Tasnim objavio da je „ogroman broj“ plovila blokiran u ovom strateškom plovnom putu. Izvještaj je stigao nekoliko sati nakon što je iranski državni emiter IRIB citirao Organizaciju za luke i pomorstvo, koja je navela da brodovi koji žele proći kroz moreuz moraju koordinirati aktivnosti s mornaricom Islamske revolucionarne garde i koristiti određene rute.

Na pumpama u BiH cijene variraju, a na osjetniji pad još ćemo čekati. Tako su na pumpama u Mostaru cijene dizela jučer iznosile 3,5 – 3,86 KM po litru, benzin premium 95 oktana koštao je između 2,72 i 3,11, a benzin super 2,45 – 2.93 KM po litru. Litar dizela na pumpama u Sarajevu koštao je 3,57 – 3,87 KM, benzina premium 95 2,82 – 3,1, a supera 2,47 – 3,07 KM. U Tuzli cijene dizela su iznosile 3,59 – 3,86, benzina premium 2,6 – 3, a benzina super 2,49 – 3,18 KM.

- Rafinerije cijene definišu na bazi berzanske cijene tog dana i to je ulazna cijena za maloprodaju. Primirje je, očigledno, postignuto zato što su cijene porasle i u SAD, a Amerikancu je draže da mu izvadiš zub, nego da mu podigneš cijenu goriva. Kad se situacija smiruje, cijena se stabilizuje i opada, ali zbog zastoja u isporukama kroz Hormuz cijena ponovo raste, pa i za nas u Bosni – kaže ekonomski analitičar Zoran Pavlović.

Trgovački „sistemi“

Dilemu kod građana najčešće izaziva pojava da rast berzanskih cijena vrlo brzo osjete na vlastitom novčaniku, dok efekte njihovog pada moraju čekati duže vrijeme.

- Knjigovodstveni sistem zaliha robe ima dvije opcije. Jedna je FIFO (First in, first out – Prvo došlo, prvo izašlo), a druga LIFO (Last in, first out – zadnje ušlo, prvo izašlo). U prvom slučaju prodajete ono što je prvo kupljeno, a u drugom ono što je zadnje ušlo u skladište. Dakle, kupili ste po većoj cijeni i odmah prodajete skuplje. Nijedan sistem nije pogrešan, ali kad cijena pada, trgovci koriste jedan, a kad cijena raste onda primjenjuju drugi sistem – pojašnjava Pavlović.

Zaključuje da na jeftinije gorivo moramo čekati stabilizaciju berzanskih cijena na nivo ispod 100 dolara. Očekuje da zbog rasta cijena goriva za mjesec do mjesec i po dana dođe do poskupljenja i svih proizvoda za koje rastu troškovi transporta.

KAD SE SITUACIJA smiruje, cijena se stabilizuje i opada, ali zbog zastoja u isporukama kroz Hormuz cijena ponovo raste, pa i za nas u BiH.