Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

POLITIČKI TRANSFER

Načelnik Čelića Admir Hrustanović i sedam vijećnika SBiH prešli u SDP

Kompletan Općinski odbor Stranke za BiH Čelić na čelu sa aktuelnim gradonačelnikom Admir Hrustanovićem priključio se SDP-u

Načelnik Čelića Admir Hrustanović i sedam vijećnika SBiH prešli u SDP. Vijesti.ba

M. Až.

10.4.2026

Kompletan Općinski odbor Stranke za BiH Čelić na čelu sa aktuelnim gradonačelnikom Admir Hrustanovićem priključio se Socijaldemokratskoj partiji BiH, saopšteno je danas na press konferenciji KO SDP Tuzla.

Radi se o odboru od 29 osoba, odnosno, sedam vijećnika u Općinskom vijeću Čelić te načelniku.

- Želim kazati da je Općinsko vijeće SBiH nekih sedam, osam ciklusa imao najbolje izborne rezultate ili bio drugi u cijeloj BiH. Ja sam bio jedan od osnivača stranke 1996. godine i potpredsjednik stranke dok nisma izašao iz nje prije nekoliko mjeseci - rekao je Hrustanović te naglasio da su stranku napustili i u drugim gradovima i opštinama zajedno sa njim te da veliki dio njih ulazi u SDP BiH.

Podsjećamo, prije nekoliko mjeseci Stranku za BiH napustili su zajedno Hrustanović i predsjednik Gradskog vijeća SBiH Tuzla i federalni zastupnik Admir Čavalić. Isto su uradili i svi općinski vijećnici, predsjednici i većina članova općinskih i gradskih vijeća iz Čelića, Tuzle, Kalesije, Kladnja i Doboj Istoka, kao i članovi vijeća iz drugih sredina Tuzlanskog kantona.

Kako su tada naveli u zajedničkom saopćenju, razlog napuštanja stranke je "kontinuirano kršenje Statuta, potpuni nestanak unutrašnje demokratije i pretvaranje SBiH u privatni politički projekat uskog kruga ljudi".

Posebno su naglasili "grubo kršenje Statuta prilikom nedavnog izbora rukovodstva SBiH TK, kada je suprotno Statutu, tajno glasanje promijenjeno u javno, s ciljem političkog pritiska i kontrole članova pri glasanju."

# SBIH
# ČELIĆ
# ADMIR HRUSTANOVIĆ
# SDP BIH
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (2)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.