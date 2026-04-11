Svakog 11. u mjesecu: Majke Srebrenice se okupile na Trgu slobode u Tuzli

Majke Srebrenice, istrajne u svojoj borbi za istinu i pravdu i danas su se okupile, kao i svakog 11. u mjesecu u Tuzli na Trgu slobode.

One zapravo nastavljaju tradiciju očuvanja sjećanja na žrtve genocida.

Uoči 31. godišnjice genocida u Srebrenici, kako je istaknuto, već su počele pripreme za ovogodišnju kolektivnu dženazu u Memorijalni centar Potočari, dok porodice žrtava i dalje čekaju odgovore o preostalim masovnim grobnicama i broju žrtava koje će ove godine biti ukopane.

Ova okupljanja, na kojima učestvuju građani i predstavnici institucija, podsjećaju na bol, istrajnost i dostojanstvo majki Srebrenice te predstavljaju moralnu odgovornost svih koji vjeruju u pravdu. Majke Srebrenice i danas su izašle sa transparentima, kojom prilikom su prikazane fotografije žrtava nad kojim je izvršen genocid 11. jula 1995. godine u Srebrenici.

Među prisutnima bili su muškarci i djeca.