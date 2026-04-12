Smajo Mandžić uputio demanti na tekst "Dnevnog avaza"

Zastupnik u Skupštini TK Smajo Mandžić obratio se "Dnevnom avazu" povodom teksta u kojem smo pisali o prvostepenoj presudi koja je izrečena protiv njega pod naslovom "Smajo Mandžić osuđen za premlaćivanje stranačkog kolege Begana Muhića", navodeći da smo iznijeli tendenciozne i činjenično netačne navode.

-- Prije svega, ističem da u Krivičnom zakonu Federacije Bosne i Hercegovine ne postoji krivično djelo „premlaćivanje“, niti se taj termin koristi u bilo kojem pravnom kontekstu. Shodno tome, Smajo Mandžić nije mogao biti osuđen za nepostojeće krivično djelo, kako se to navodi u naslovu i tekstu.

Dalje, iz dostupnog dopisa Općinskog suda u Tuzli jasno proizlazi da je imenovani osuđen za krivično djelo nanošenja teške tjelesne povrede, a ne za „premlaćivanje“. Korištenje neprecizne i pravno neutemeljene terminologije dovodi javnost u zabludu i predstavlja ozbiljan propust u profesionalnom izvještavanju.

Također, tokom sudskog postupka oštećeni Began Muhić izjavio je da ne može potvrditi da ga je udario Smajo Mandžić, navodeći da ne zna ko ga je udario u nogu u trenutku događaja. Uprkos tome, u tekstu se iznosi tvrdnja da je Mandžić „premlatio“ Muhića, što nema uporište u iskazima iznesenim pred sudom. Napominjem i da termin „premlaćivanje“ podrazumijeva ponovljeno, intenzivno ili brutalno nanošenje udaraca, što u konkretnom slučaju nije utvrđeno.

Na kraju, važno je istaći da predmet još uvijek nije pravosnažno okončan, te da je donesena nepravosnažna presuda sa izrečenom uslovnom osudom, na koju će biti izjavljena žalba u zakonskom roku. S obzirom na navedeno, zahtijevam objavu demanta i ispravke netačnih navoda, u skladu sa važećim propisima i profesionalnim standardima novinarstva - navodi se u demantiju Smaje Mandžića.